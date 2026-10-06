Grupo Aspasia ve en el sector del metal una oportunidad para impulsar el empleo: hay 31.000 trabajadores en Valladolid

Grupo Aspasia se ha incorporado como empresa colaboradora asociada al Ecosistema Vametal, reforzando así la relación que ambas entidades mantienen desde hace años y que ya se ha traducido en diferentes proyectos vinculados a la formación, cualificación y el empleo del sector del metal de Valladolid.

Esta nueva etapa permitirá, a ambas organizaciones, continuar trabajando junto a las empresas asociadas de Vametal, conectando las necesidades concretas del tejido empresarial con programas formativos orientados a facilitar la incorporación de nuevos profesionales al sector.

Una colaboración que se produce en un contexto en el que la industria del metal afronta el reto de incorporar nuevos perfiles y garantizar el relevo generacional.

El sector representa actualmente más de 31.000 empleos en la provincia de Valladolid, según datos de Vametal.

Las empresas continúan demandando profesionales con cualificación técnica.

De hecho, en la tercera edición del proyecto Maestro-Aprendiz, desarrollada en 2026 junto a Grupo Aspasia y con la colaboración de Confemetal, 36 empresas asociadas mostraron interés en participar y se planteó la creación de 30 nuevos puestos de trabajo, mediante itinerarios de formación y contratación remunerada desde el inicio.

La necesidad de estos perfiles también encuentra respaldo en los datos del mercado laboral. El Informe del Mercado de Trabajo de Valladolid 2026 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), elaborado con datos de 2025, incluye entre las ocupaciones con mejores perspectivas de empleo para 2026 a los operadores en instalaciones para la obtención y transformación de metales y a los montadores de estructuras metálicas.

A nivel autonómico, el reto adquiere una dimensión todavía mayor. Según datos del Observatorio de la Formación Profesional, la economía de Castilla y León generará cerca de 675 000 oportunidades de empleo entre 2025 y 2035, de las que alrededor de 190 000 estarán dirigidas a titulados de Formación Profesional.

La industria manufacturera figura además entre los ámbitos en los que se prevé una importante generación de empleo durante la próxima década.

En este escenario, la Formación Dual se presenta como una vía para estrechar la conexión entre las empresas y el sistema formativo, permitiendo que los futuros profesionales adquieran competencias vinculadas a puestos reales y que las compañías participen directamente en la preparación de los perfiles que necesitan.

“Nuestra incorporación al Ecosistema Vametal como empresa colaboradora asociada supone dar un paso más en una relación que ya lleva años generando proyectos y oportunidades”, señala Lorenzo Alonso, CEO de Grupo Aspasia.

Ha añadido que “conocemos de primera mano las necesidades de las empresas del metal y creemos que la formación debe estar cada vez más conectada con la realidad del mercado laboral. La Formación Dual nos permite trabajar precisamente en esa conexión y contribuir a generar nuevas oportunidades profesionales”.

Por su parte, desde Vametal destacan la importancia de seguir sumando colaboradores que permitan dar respuesta a las necesidades de las empresas y favorecer la incorporación de nuevos profesionales al sector.

“VAMETAL y Grupo Aspasia mantienen una colaboración estratégica orientada a dar respuesta a uno de los principales retos del sector del metal: la captación, formación y cualificación de profesionales”, ha afirmado María Rodríguez, directora de Vametal.

Ha añadido que “a través de iniciativas como el proyecto Maestro-Aprendiz, ambas entidades trabajan conjuntamente para conectar talento y empresa, combinando formación y experiencia profesional. Una colaboración que demuestra que, cuando empresas y entidades formativas trabajan alineadas, es posible generar oportunidades y contribuir al futuro del sector industrial en Valladolid”.

La incorporación de Grupo Aspasia al Ecosistema Vametal permitirá así seguir identificando nuevas oportunidades de Formación Dual y desarrollar proyectos adaptados a las necesidades reales de las empresas del metal, reforzando la conexión entre formación, empresa y empleo tanto en Valladolid como en el conjunto de Castilla y León.

Con más de 250 empresas asociadas, Vametal constituye una de las principales organizaciones empresariales sectoriales de Castilla y León y trabaja para promover y defender la actividad de la industria, la tecnología y los servicios del metal en Valladolid, así como para ofrecer servicios de formación y generar redes de colaboración entre empresas.