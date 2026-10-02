Imagen de representantes de Caja Rural y del Club Sprint. Fotografía: Caja Rural.

El atletismo toma las calles de León: velocidad de la mano de Caja Rural y Club Sprint

Caja Rural y C.D. Sprint Atletismo León han sellado este viernes, 2 de octubre, su nuevo acuerdo de colaboración de cara a la temporada 2026-2027.

La jefa de zona en León de Caja Rural, Paula Cuervo, ha participado, junto al presidente del club, José Villacorta, en esta firma de renovación del acuerdo para dicha temporada.

Un acuerdo que se ha rubricado hoy en las oficinas centrales de la entidad en la capital leonesa y que ha servido también para presentar la sexta edición de Atletismo en la calle.

Se trata de una cita que se va a desarrollar el próximo 10 de octubre en la Plaza de San Marcos, según ha explicado Cuervo.

El evento estrena escenario único en la emblemática Plaza de San Marcos ese sábado de octubre a partir de las 16:00 horas.

Va a contar con pruebas de velocidad, salto de longitud y altura y actividades para los más pequeños.

“Desde Caja Rural seguimos apostando fuerte por el deporte base, la cantera y el fomento de valores como el esfuerzo y el respeto”, han apuntado.