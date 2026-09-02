TecnoVitae incorpora un nuevo aliado a su red de empresas amigas para reforzar su apuesta por la innovación

La Fundación TecnoVitae ha incorporado este miércoles, 2 de septiembre, a la agencia de marketing vallisoletana Redesva a su red de empresas amigas en lo que representa su refuerzo de la apuesta por la innovación.

La nueva colaboración se suma así al ecosistema de entidades que trabajan junto a TecnoVitae en el impulso de la tecnología, la innovación y el desarrollo empresarial para el beneficio de la sociedad.

En la firma han participado el director general de la Fundación TecnoVitae, Javier Escribano, y el CEO de Redesva, Jorge Juan Barrio, quienes han subrayado la importancia de crear sinergias entre organizaciones que comparten una visión basada en la digitalización, innovación y el apoyo al tejido empresarial.

La incorporación de Redesva a la red de colaboradores de TecnoVitae suma la experiencia de una compañía especializada en acompañar a negocios y pymes en sus procesos de transformación digital.

La compañía, con sede en Valladolid, ofrece soluciones que abarcan desde el marketing y la estrategia digital hasta el soporte de las infraestructuras tecnológicas de las empresas, proporcionando a su vez un servicio integral adaptado a las necesidades de cada organización.

Sus principales áreas de actividad están en la gestión de redes sociales y contenidos, las campañas de publicidad digital, el diseño gráfico y el posicionamiento SEO, además de la creación y gestión de campañas de email marketing y newsletter.

A todas estas prestaciones se suman sus servicios de desarrollo y diseño web, con la creación de tiendas online, páginas corporativas y portales adaptados, o soluciones de soporte IT e informática, que incluyen el mantenimiento de equipos, la asistencia técnica a empresas y la gestión de infraestructuras.

Una red que no deja de crecer

La nueva incorporación a la red de empresas amigas implica, de esta forma, un nuevo paso en la estrategia de TecnoVitae para construir una comunidad formada por organizaciones y compañías de diferentes ámbitos, capaces de aportar experiencia, nuevas oportunidades de colaboración y conocimiento.

La Fundación amplía así su red que pretende favorecer el intercambio de conocimiento, la conexión entre tecnología, talento y empresa, y la creación de sinergias, a la vez que contribuye a poner en valor el papel que desarrollan las empresas innovadoras en la transformación del tejido productivo.