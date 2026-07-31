Caja Rural de Zamora habilita una línea de anticipos al 0% para los afectados por el incendio de Sayago

El presidente de Caja Rural de Zamora, Nicanor Santos; y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, presentan los resultados del ejercicio 2024 EE

Caja Rural de Zamora pondrá en marcha una línea especial de anticipos al cero por ciento para facilitar liquidez inmediata a las personas y actividades económicas afectadas por el incendio forestal que desde hace varios días afecta a la comarca de Sayago, especialmente al entorno de Fermoselle.

La iniciativa permitirá adelantar, sin intereses ni comisiones, el importe de las ayudas e indemnizaciones que conceda la Junta de Castilla y León a los damnificados, con el objetivo de que puedan afrontar los primeros gastos derivados de la emergencia e iniciar cuanto antes la recuperación de los daños.

La medida está dirigida a particulares, explotaciones agrarias, trabajadores autónomos y empresas afectadas por el incendio, y podrá solicitarse con independencia de que los beneficiarios sean o no clientes de Caja Rural de Zamora.

La entidad financiera explicó que esta línea extraordinaria pretende agilizar el acceso a recursos económicos mientras se tramitan las ayudas públicas, facilitando liquidez a los afectados por uno de los incendios más graves registrados este verano en Castilla y León.

Con esta actuación, Caja Rural de Zamora busca contribuir a la recuperación económica de la comarca de Sayago y apoyar a los vecinos y sectores productivos perjudicados por el fuego, que ha provocado importantes daños y la evacuación de varias localidades de la zona.