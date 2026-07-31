Caja Rural de Zamora habilita una línea de anticipos al 0% para los afectados por el incendio de Sayago
La entidad adelantará sin intereses ni comisiones las ayudas e indemnizaciones de la Junta a particulares, autónomos, explotaciones agrarias y empresas, sean o no clientes.
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Caja Rural de Zamora pondrá en marcha una línea especial de anticipos al cero por ciento para facilitar liquidez inmediata a las personas y actividades económicas afectadas por el incendio forestal que desde hace varios días afecta a la comarca de Sayago, especialmente al entorno de Fermoselle.
La iniciativa permitirá adelantar, sin intereses ni comisiones, el importe de las ayudas e indemnizaciones que conceda la Junta de Castilla y León a los damnificados, con el objetivo de que puedan afrontar los primeros gastos derivados de la emergencia e iniciar cuanto antes la recuperación de los daños.
La medida está dirigida a particulares, explotaciones agrarias, trabajadores autónomos y empresas afectadas por el incendio, y podrá solicitarse con independencia de que los beneficiarios sean o no clientes de Caja Rural de Zamora.
La entidad financiera explicó que esta línea extraordinaria pretende agilizar el acceso a recursos económicos mientras se tramitan las ayudas públicas, facilitando liquidez a los afectados por uno de los incendios más graves registrados este verano en Castilla y León.
Con esta actuación, Caja Rural de Zamora busca contribuir a la recuperación económica de la comarca de Sayago y apoyar a los vecinos y sectores productivos perjudicados por el fuego, que ha provocado importantes daños y la evacuación de varias localidades de la zona.