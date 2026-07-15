El sistema de franquicias crece un 3% en facturación y un 1,4% en empleos generados

El Servicio de Estudios Estadísticos de la Asociación Española de la Franquicia(AEF) ha elaborado, como viene haciendo desde 2002, con el patrocinio de la banca cooperativaCajamar el informe La Franquicia en España 2026, con datos cerrados a 31 de diciembre de 2026.

En el que destaca el incremento del 3 %registradoen la cifra de facturación, al pasar de los 27.623 millones de euros facturados al cierre de 2023, a los 28.454 millones que se alcanzaron al finalizar 2025.

A su vez, otro dato relevante es que la franquicia sigue siendo un modelo de negocio que genera empleo, puesto que, si a finales de 2023 daba trabajo a 318.313 personas, al concluir 2025 esa cifra ascendió hasta los 322.830 empleados, lo que equivale a un aumento del 1,4 %.

En relación con el número de redes que integran el sistema de franquicias, si a finales de 2023 estaba compuesto por 1.384, al terminar 2025 el dato era de 1.295 cadenas, por tanto, 89 redes menos, lo que supone un descenso del 6,5 %, provocado especialmente por enseñas pequeñas con poca actividad, o que abandonan la franquicia, así como por absorciones de marcas entre empresas.

Asimismo, y en relación con el número de establecimientos abiertos, si al cierre de 2023 la cifra era de 78.255, al finalizar 2025 era de 77.526 locales operativos, por lo tanto, 729 establecimientos menos, lo que supone un descenso del 1 %, debido a que la tendencia, sobre todo en las marcas más grandes, apuesta por reducir el número de locales y, a la vez, abrir menos, pero con superficies mayores.

Número de redes

El informe concluye que el sistema de franquicias español está integrado por 1.295 redes −un 6,5 % menos que en 2023, año en el que se contabilizaron 1.384 redes−, de las cuales 1.062 son de origen nacional (un 82 %) y las 233 restantes (un 18 %) proceden de un total de 28 países, especialmente de Francia (55 marcas), Estados Unidos (44), Italia (37), Reino Unido (15) y Portugal (14).

De estas 1.295 franquicias, el sector que cuenta con un mayor número de marcas es el de “Hostelería/Restauración”, con un total de 243 redes, integradas en siete subsectores de actividad, seguido por el de “Moda”, con 187 cadenas, desglosadas en ocho subsectores, y “Belleza/Estética”, con 98 redes.

Facturación

En cuanto a la facturación alcanzada por el conjunto del sistema de franquicias al cierre de 2025, la cifra registrada fue de28.454 millones de euros, por los 27.623 millones facturados al finalizar 2023, lo que significa un crecimiento del 3 %, con 831 millones de euros más.

Esta cifra de facturación supone que el conjunto de la franquicia española equivale al 1,68 % del PIB nacional.

De esta cifra global, los establecimientos de carácter propio facturaron un total de 11.398,8 millones de euros, por los 10.331,1 millones de euros facturados en 2023, por lo tanto 1.067,7 millones de euros más, un 10,3 % más; a su vez, los locales franquiciados facturaron 17.055,6 millones de euros, por los 17.292 millones de euros facturados en 2022, lo que supone 814 millones de euros menos, con un descenso del 1,4 %.

Por sectores, y como ya es habitual en los últimos años, el que mayor facturación obtuvo fue el de “Alimentación”, con un total de 8.056,1 millones de euros. A continuación, le siguen “Hostelería/Restaurantes Hoteles”, que facturó 3.881,9 millones de euros; “Hostelería/Fast Food”, actividad que facturó 3.633,9 millones, y “Servicios/Logística”, cuya facturación fue de 1.716,3 millones de euros en 2025.

Establecimientos abiertos

Por lo que respecta al número de establecimientos operativos, a cierre de 2025 había un total de 77.526 locales funcionando en España, de los cuales 21.674 eran de carácter propio y los 55.852 restantes, franquiciados. En total, había 729 establecimientos menos que a finales de 2023 (cuando funcionaban 78.255 puntos de venta abiertos), lo que supone un descenso del 1 %.

Por sectores, el que suma un mayor número de establecimientos abiertos es, nuevamente, el de “Alimentación”, con un total de 12.928. A continuación, le siguen “Hostelería/Fast Food”, con 4.818 locales; “Agencias de Viajes”, con 4.559 locales, y “Belleza/Estética”, con 4.434 puntos de venta.

Empleo generado

Uno de los aspectos más significativos del sistema de franquicias es que continúa generando empleo en España. De esta manera, a finales del pasado año 2025 este modelo de negocio daba trabajo a 322.830 personas, por los 318.313 trabajadores registrados en 2023, lo que supone 4.517 empleos más (un 1,4 %). De esta cifra, 120.409 trabajan en locales propios (13.818 más que en 2023) y las 202.421 restantes en establecimientos franquiciados (9.301 menos que al concluir 2023).

Por sectores, aquellos que mayor número de empleos generan son los de “Alimentación”, en el que trabajan 71.598 personas; “Hostelería/Fast Food”, 47.799 trabajadores; “Hostelería/Restaurantes/Hoteles”, que da empleo a 27.875 personas; “Belleza/Estética”, que emplea a 14.966 personas, y “Servicios/Logística”, sector en el que trabajan 14.068 personas.

Comunidades autónomas

Por último, de las 1.295 redes que integran actualmente el sistema de franquicias en España, la Comunidad Autónoma que cuenta con un mayor número de centrales franquiciadoras continúa siendo Madrid, con 388 (35 menos que en 2023)

Seguida por Cataluña, con 320 (las mismas que en 2023); la Comunidad Valenciana, con 163 (ocho centrales menos que en 2023); Andalucía, con 147 (nueve menos que en 2023), y Galicia, con 45 (tres menos que en 2022). Entre estas cinco Comunidades acaparan el 82 % del total de las enseñas que integran este modelo de negocio en nuestro país.

Cabe destacar que la Comunidad de Madrid es también aquella en la que más facturan las centrales allí establecidas, con un total de 13.428,8 millones de euros, quedando Cataluña a continuación, con 7.380,8 millones.

Asimismo, las centrales de la propia Comunidad de Madrid son las que más empleos generan, 153.000, y más locales tienen abiertos por todo el territorio nacional, 31.236, por delante de Cataluña, cuyas centrales dan trabajo a 83.756 personas y suman 21.747 establecimientos operativos repartidos por España.

A la hora de valorar los datos de este informe, Luisa Masuet, Presidenta de la AEF, asegura que “el sistema de franquicias continúa demostrando su grado de madurez en España, con un aumento del 3 % en el volumen de facturación, además de seguir siendo un modelo de negocio generador de empleo, superando ya las 322.000 personas que trabajan en franquicia”.

Por su parte, Eduardo Abadía, Director Ejecutivo de la AEF, comenta que “a pesar del descenso del 6,5 % en el número de redes y de tan sólo un 1 % en la cifra de establecimientos abiertos, el sistema de franquicias sigue creciendo, no sólo con marcas de origen nacional, sino también internacionales, que continúan apostando por operar en el mercado español”.

Finalmente, Francisco Hernández, coordinador de la Dirección de Banca Corporativa de BCC-Grupo Cajamar, subraya que “la franquicia ha demostrado ser una fórmula empresarial capaz de evolucionar al ritmo de las nuevas demandas del mercado y en un entorno cada vez más exigente”. “En Grupo Cajamar continuaremos acompañando a franquiciadores y franquiciados con soluciones financieras especializadas y apoyando publicaciones como esta que redundan en el conocimiento sectorial para la mejor toma de decisiones”, ha añadido.