CEOE Castilla y León respaldará a Garamendi para que vuelva a dirigir la patronal en España a partir del próximo 1 de octubre

El presidente de la CEOE y candidato a la reelección el próximo 1 de octubre, Antonio Garamendi, tendrá el apoyo de los empresarios de Castilla y León en las elecciones.

Así ha quedado acreditado en la Junta Directiva de la CEOE en Castilla y León, que ha acordado este miércoles, 8 de julio, por unanimidad, respaldar al actual presidente de la patronal a nivel nacional en su intención de seguir dirigiendo a los empresarios españoles.

En este sentido, desde la CEOE Castilla y León, liderada por Santiago Aparicio, valoran positivamente la "defensa de la empresa española, la unidad empresarial y el fortalecimiento del diálogo institucional en un contexto económico y social especialmente exigente" que ha llevado hasta ahora Garamendi.

Para los empresarios castellanos y leoneses, consideran que la continuidad de Garamendi "contribuirá a seguir dando estabilidad, visibilidad y fuerza a las organizaciones empresariales territoriales".

Pero también han precisado que "defenderá con firmeza las prioridades del tejido productivo: la competitividad, la simplificación administrativa, la fiscalidad favorable a la inversión, el impulso industrial, la lucha contra el absentismo, la atracción y retención de empleo, y la energía suficiente y competitiva".

Por último, han subrayado la "importancia de mantener una CEOE cohesionada, representativa y centrada en trasladar a las administraciones las necesidades reales de empresas, autónomos y pymes, especialmente en territorios como Castilla y León".