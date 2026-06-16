Alcampo supera los 4.500M€ en ventas: los supermercados más baratos de España para "comer bien y vivir mejor"

El CEO de Alcampo, Carlos Pedreira, durante su intervención en la presentación del Informe de Actividad y RSC 2025 de la compañía, este martes en Valladolid

Alcampo ha presentado este martes en Valladolid su 21º Informe de Actividad y Responsabilidad Social Corporativa correspondiente al ejercicio 2025.

Se trata de un documento ya consolidado como referencia anual en el sector de la distribución que pone de manifiesto el fuerte impulso de la compañía en un año marcado por la integración de nuevos supermercados, la expansión del canal online y un decidido avance en sostenibilidad.

La cadena alcanzó 4.540 millones de euros en ventas sin IVA, superando por primera vez esa barrera, y materializó una inversión superior a los 100 millones de euros.

Estos resultados consolidan a Alcampo como la enseña más barata del retail español y reflejan el éxito de su apuesta por un modelo multiformato y multicanal.

Carlos Pedreira, que asumió la Dirección General en octubre de 2025 relevando a Américo Ribeiro, firma por primera vez la carta introductoria del informe.

En ella describe 2025 como "un ejercicio exigente, con decisiones relevantes y avances que marcan el camino" de la compañía para los próximos años.

Entre los hitos operativos más relevantes del año destacan la plena integración de más de 200 supermercados adquiridos a DIA, el significativo crecimiento del comercio electrónico y la inauguración de una de las mayores plataformas logísticas de alimentación del país en Illescas (Toledo).

Todo ello, subraya Pedreira, es fruto del esfuerzo diario de las 23.000 personas que integran la plantilla.

'Comer bien'

El informe dedica un amplio espacio al compromiso de Alcampo con una cesta de la compra accesible, variada, de calidad y adaptada a las necesidades de los consumidores.

Los productos frescos siguen siendo el eje central del modelo comercial, reforzado por una potente marca propia y un fuerte apoyo al tejido productor nacional.

Durante 2025, la compañía destinó 3.500 millones de euros a compras a 4.418 proveedores españoles, de los que 1.314 son pequeños productores locales.

El surtido total supera las 50.000 referencias, incluyendo 15.700 de productos frescos, 4.377 de marca propia, 2.537 ecológicos, 1.313 sin gluten y 468 sin lactosa. Además, cuenta con 800 referencias a granel y 272 productos con el sello propio Cultivamos lo Bueno.

La Fondation Auchan, por su parte, impulsó cinco proyectos con una aportación de 96.000 euros que beneficiaron a casi 1.100 personas, reforzando el compromiso social de la enseña en el acceso a una alimentación saludable.

'Vivir mejor'

El capítulo dedicado al capital humano refleja el esfuerzo de Alcampo por ser una empresa atractiva y responsable.

La plantilla cerró el año en 22.900 trabajadores, con 9,7 millones de euros invertidos en formación y 440.000 horas impartidas. Más de 4.300 personas participaron en los programas del Aula Talento.

La compañía mantiene un fuerte compromiso con la diversidad y la inclusión: el 44 % de los puestos de responsabilidad están ocupados por mujeres y da empleo a 1.040 personas con discapacidad.

Además, repartió 12 millones de euros entre beneficios y programas de reconocimiento del desempeño, y tanto Alcampo como sus clientes destinaron 3,4 millones de euros a campañas solidarias para mejorar el entorno.

'Cuidar el planeta'

La estrategia medioambiental de Alcampo se articula en tres ejes: mitigación del cambio climático, economía circular y protección de la biodiversidad. Los resultados son notables.

La huella de carbono está certificada según la norma ISO 14064-1:2018, con una reducción del 81% en las emisiones de Alcance 1 por metro cuadrado de sala de ventas desde 2013 y cero emisiones en Alcance 2 gracias al uso exclusivo de energía renovable certificada desde 2018.

En la lucha contra el desperdicio alimentario, la herramienta Smartway permitió salvar 8,4 millones de alimentos.

A esto se suman 300.000 packs recuperados mediante Too Good To Go y 200.000 cestas Happy Box vendidas, que evitaron que 622 toneladas de frutas y verduras acabaran en la basura.

La compañía cuenta con 46 centros residuo cero, 167 ecoparques para clientes y una tasa de valorización de residuos del 93,6 %.

Además, ha puesto en marcha 15 proyectos de autoconsumo fotovoltaico.

Crecimiento hacia el futuro

Alcampo opera actualmente 507 centros —80 hipermercados y 427 supermercados, de los que 133 son franquiciados— además de 52 gasolineras y un servicio de comercio online en plena expansión.

Durante 2025 reformó 26 tiendas, abrió 11 supermercados franquiciados y alcanzó 3,7 millones de socios del Club Alcampo. Las franquicias generan empleo directo para 1.200 personas.

La compañía ha definido seis prioridades estratégicas para los próximos años: reforzar la proximidad con tiendas propias y franquicias, impulsar el crecimiento del online, garantizar la rentabilidad, consolidar una cultura de confianza, desarrollar el talento y transformar la organización para adaptarse a una sociedad en constante cambio.

El informe también detalla la contribución de Alcampo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial énfasis en los ODS 2 (hambre cero), 8 (trabajo decente), 12 (producción y consumo responsable) y 13 (acción por el clima).

El Informe de Actividad y RSC 2025, junto con su versión ejecutiva, un vídeo de cifras clave y un interactivo sobre la consecución de los ODS, ya están disponibles para su descarga en la web de Alcampo.