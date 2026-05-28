Nueva vida para el Alcampo de un municipio de Burgos de 745 m² por 1,2 millones: tendrá nuevos espacios

El supermercado Alcampo de Aranda de Duero que será reformado. Fotografía: Alcampo.

Alcampo ha informado de que ha comenzado con la reforma integral de su supermercado situado en la Avenida de Burgos de Aranda de Duero.

Una actuación en la que la compañía va a invertir 1.276.000 euros y que va a permitir modernizar por completo el establecimiento y mejorar su eficiencia energética, además de reforzar su propuesta comercial. Todo en unas obras que está previsto que finalicen a mediados del próximo mes de julio.

La reforma va a afectar a la totalidad de la tienda que cuenta con un total de 745 metros cuadrados e incluirá “importantes mejoras técnicas, comerciales y de confort tanto para clientes como para colaboradores”.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la renovación completa de las instalaciones de frío, climatización e iluminación, lo que permitirá incrementar la eficiencia energética del establecimiento y avanzar hacia un modelo de tienda más sostenible y eficiente.

Asimismo, se renovarán los mostradores, cámaras y obradores con nuevos muebles que mejorarán tanto la funcionalidad como la imagen de los mercados tradicionales.

En este sentido, el área de pescadería incorporará una nueva estética en tonos blancos, mientras que carnicería y charcutería apostarán por acabados en negro para reforzar la diferenciación visual de cada sección.

La reforma también contempla la sustitución de los muebles verticales de congelado por otros más cómodos y accesibles para el cliente, además de una mejora general de la visibilidad y presentación del mercado.

Desde el punto de vista comercial, la actuación permitirá ampliar de forma significativa el surtido de gran consumo.

Así, la tienda incrementará su oferta con cinco módulos adicionales en droguería, siete en bebidas, cuatro en ultramarinos dulce, seis en salado y tres en perfumería, así como reforzar el peso de los mercados frescos en consonancia con la evolución de la demanda de los clientes.

El proyecto incluye además una nueva zona promocional con mayor amplitud y visibilidad y mejoras en los espacios comunes destinados a los colaboradores, como baños y vestuarios.

Esther García, directora de Alcampo en Aranda de Duero, destaca que esta reforma “supone una apuesta clara de Alcampo por Aranda y por seguir ofreciendo a los clientes una tienda más moderna, eficiente, accesible y adaptada a sus necesidades”.

“Esta actuación”, según apunta, “refleja el compromiso de la compañía con el territorio y con las personas que forman parte del día a día de la tienda, tanto clientes como colaboradores”.

Con esta actuación, Alcampo continúa avanzando en Castilla y León en su estrategia de modernización de tiendas, apostando por establecimientos más actuales, funcionales y alineados con la evolución de los hábitos de compra.