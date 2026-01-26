Castilla y León se consolidó en 2025 como territorio clave para Alcampo: invirtió 9,4 millones en modernizar 9 tiendas

El año 2025 ha servido para ver reflejada la apuesta por Castilla y León como un "territorio estratégico dentro de la hoja de ruta nacional" de la compañía. Prueba de ello es que la cadena ha destinado 9,4 millones de euros para la reforma y modernización de nueve supermercados en las provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid.

Estas cifras suponen que la Comunidad haya concentrado el mayor número de intervenciones en tiendas realizadas por la empresa en toda España, siendo además la segunda con mayor inversión global. Todo ello enmarcado dentro de su plan para la modernización de los establecimientos que ha movilizado en torno a 50 millones de euros.

Los trabajos se han centrado en la mejora de la eficiencia energética y en la adaptación de las tiendas a las nuevas formas de compra de sus clientes, mediante un modelo comercial más sostenible, accesible y plenamente integrado en el entorno urbano y social en el que operan.

En la provincia de Burgos se han invertido 4,3 millones de euros para la reforma integral de cuatro supermercados. Entre las actuaciones, según ha explicado Alcampo, destaca la renovación de la tienda de la calle Francisco Sarmiento, en la capital provincial.

Estos trabajos han aglutinado una inversión de 1,9 millones de euros. En Briviesca se movilizó un millón y también se ha actuado en los supermercados de Medina de Pomar y en el de la calle República Argentina de Miranda de Ebro, con una inversión de 700.000 euros en cada caso.

En Valladolid, Alcampo ha destinado 1,8 millones para reformar las tiendas de la calle Portillo de Balboa, en la capital, y de la avenida del Estadio en Laguna de Duero. En el primer caso la inversión fue de 800.000 euros y en el segundo de 1.035.000 euros.

En Salamanca, Palencia y León, la cadena ha desarrollado tres actuaciones de gran alcance en las capitales provinciales. En la ciudad leonesa se invirtieron 1.056.000 euros para el supermercado de la calle Reyes Leoneses, en Palencia se reformó integralmente el establecimiento de la calle Mayor Principal por 1.120.000 euros. Y en Salamanca se destinaron 1.114.000 euros para la modernización de la tienda del Paseo de Canalejas.

En seis de las tiendas (Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Reyes Leoneses, Mayor Principal, Paseo de Canalejas y Laguna de Duero), los trabajos han tenido como eje implantación del modelo de apertura los 365 días del año, con horarios ininterrumpidos de hasta 18 horas, habitualmente de 07:00 a 01:00 horas.

En términos generales, los trabajos han consistido en la mejora de la eficiencia de las tiendas, destacando la instalación de nuevas centrales de frío y con gases con menor Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA), muebles frigoríficos eficientes y con puertas para garantizar la eficiencia energética, así como la modernización de los sistemas de climatización y la sustitución por la iluminación por tecnología LED.

Las actuaciones permitirán alcanzar un ahorro energético superior al 20%. Alcampo posiciona así a Castilla y León como un "territorio clave" para la mejora de la experiencia de compra y su apuesta por el producto fresco, el surtido local y un modelo de proximidad pensado para el día a día de los consumidores.