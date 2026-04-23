La vocación solidaria de Vegalsa-Eroski en Castilla y León: una red de 20 tiendas comprometidas todo el año

Imagen de una donación de un paquete de lentejas durante la campaña de Zampakilos Solidario de Vegalsa-Eroski

La vocación solidaria de Vegalsa-Eroski en Castilla y León se articula a través de una estrategia de colaboración social que impregna su red de 20 tiendas en la Comunidad. La compañía impulsa distintas iniciativas orientadas a apoyar a colectivos, fortalecer el tejido social y generar un impacto positivo en el territorio.

Un compromiso que no se aplica únicamente en acciones puntuales, sino que se extiende durante todo el año en las enseñas de la cadena de distribución alimentaria: Eroski City, Hipermercados Eroski y Autoservicios Familia.

Desde donaciones monetarias y de alimentos, hasta descuentos para colectivos concretos o acciones de sensibilización con el cliente sénior, componen una cartera de compromisos que Vegalsa-Eroski mantiene en Castilla y León con carácter anual.

En concreto, recientemente la cadena ha firmado un acuerdo con la Asociación Leonesa de Caridad (Asleca), sumándose a la red de colaboración que la empresa gallega mantiene de donación de alimentos.

Como sucede en toda su red de colaboración, las donaciones se realizan de forma mensual a su cocina económica, contando a su vez con aportaciones puntuales en fechas señaladas como el Día del Padre, Día de la Madre o el Día de Reyes, entre otras.

Imagen de la firma del acuerdo entre Vegalsa-Eroski y la Asociación Leonesa de Caridad

Una colaboración con Asleca que contribuye al bienestar de las personas que más lo necesitan, aportando su granito de arena a la cocina económica. Con este acuerdo, firmado hace pocos meses, Vegalsa-Eroski amplió su plan de donaciones a 15 entidades benéficas.

Una red que se extiende a todos los territorios en los que opera: Castilla y León, Galicia y Asturias. El acuerdo con Asleca fue el primero en esta Comunidad que se sumaba a este plan de donaciones recurrentes de la cadena de distribución alimentaria.

De esta manera, no solo se garantiza la entrega periódica de alimentos de primera necesidad, sino que a su vez contribuye a crear un impacto positivo y sostenible en el territorio, bajo un apoyo a las personas vulnerables de forma periódica y coordinada para hacer que la ayuda sea eficiente.

Descuentos a colectivos

El compromiso solidario de Vegalsa-Eroski en Castilla y León no se queda ahí. También dispone de una cartera de descuentos en la cesta de la compra para diferentes colectivos.

Las familias numerosas que cuenten con el carnet oficial expedido por la Junta de Castilla y León tienen un descuento del 2,5% al paso por caja.

Desde el pasado mes de diciembre, Vegalsa-Eroski también firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación de Celíacos de Castilla y León (Acecale).

Esto permite que sus asociados tengan a su disposición un descuento del 20% en más de 200 referencias sin gluten que es reembolsado en la tarjeta Eroski Club. Una medida que beneficia directamente a más de 1.800 familias de Castilla y León.

Las referencias sin gluten comprenden tanto productos de marca propia como de fabricante. El beneficio está disponible en todos los establecimientos de la compañía en la Comunidad, pero también a través de la compra online.

Para activar estos descuentos, el interesado debe ser socio de Acecale y de Eroski Club. Cumpliendo esta premisa, pueden solicitar a la asociación un vale de adhesión, que será presentado en una tienda junto a la tarjeta de fidelización. Tras ello, el descuento se aplica en todas las compras de las más de 200 referencias incluidas en la colaboración desde este instante.

El acuerdo persigue reforzar el bienestar de las personas con celiaquía y aliviar el esfuerzo económico que implica seguir una alimentación sin gluten.

Recogidas de alimentos

A mayores de las acciones solidarias permanentes, la cadena también impulsa actuaciones concretas que se celebran anualmente. Algunos ejemplos son las grandes recogidas de alimentos.

Una de las más destacadas es la que Vegalsa-Eroski impulsa bajo acción propia, que es el Zampakilos Solidario. Precisamente, acaba de celebrarse hace pocas semanas y permitió recaudar en todos los territorios en los que está presente más de 122.000 kilos de productos y más de 27.000 euros.

Lo recaudado se destinó a los bancos de alimentos de Castilla y León, Galicia y Asturias tras una campaña que se celebró los días 13 y 14 de marzo. Durante las mismas, los clientes pudieron aportar mediante la donación directa de producto, en aquellas tiendas donde había voluntarios, o con una entrega económica a la hora de pasar por caja.

Por otro lado, la compañía también se suma a la Gran Recogida que la Federación Española de Bancos de Alimentos organiza cada año, también en Castilla y León.

Sensibilización con el cliente sénior

Por último, el pasado 16 de abril, Vegalsa-Eroski extendió sus jornadas de sensibilización con el cliente sénior a los 14 Autoservicios Familia que hay en la Comunidad.

Unas jornadas que sirvieron, a través de una experiencia de compra inmersiva, para formar a sus empleados en el trato a las personas mayores durante el desempeño de la actividad cotidiana.

Imagen de las jornadas de sensibilización con el cliente sénior en los Autoservicios Familia de Vegalsa-Eroski en Castilla y León

Los equipos de tienda pudieron conocer el 'Decálogo de Buenas Prácticas de Atención a Personas Mayores', adquiriendo conocimientos en la atención libre de edadismo, en un proyecto impulsado junto a Cruz Roja y que ha llegado ahora a la Comunidad tras su exitosa implantación en Galicia.

Durante las jornadas, los equipos pudieron ponerse en la piel de las personas mayores a través de un traje adaptado, con el que experimentaron las principales patologías asociadas al proceso de envejecimiento como son la pérdida de movilidad o la disminución de agudeza sensorial.

Vegalsa-Eroski mantiene así un compromiso solidario con carácter permanente durante todo el año. Una vocación que se extiende por las 20 tiendas en la Comunidad y que busca favorecer el acceso en condiciones de igualdad a una cesta de la compra que garantiza el derecho a una vida digna.