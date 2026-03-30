Chocolate caliente gratis el 2 de abril en Dueñas: más de 3.000 personas en la cita más dulce de Trapa por Jueves Santo

Chocolates Trapa vuelve a dar la bienvenida a la Semana Santa con una de sus citas más queridas y esperadas: la tradicional chocolatada de Jueves Santo.

El próximo jueves 2 de abril, entre las 17:00 y las 21:00 horas, la marca chocolatera castellana y leonesa celebra este encuentro abierto al público, en el que vecinos y visitantes podrán disfrutar gratuitamente de su emblemático chocolate caliente.

Se trata de una tradición profundamente ligada a los orígenes de la marca, que se remonta a los monjes trapenses que fundaron la chocolatera en 1891 y que ya entonces compartían su chocolate con quienes se acercaban al monasterio.

Hoy, más de un siglo después, Trapa mantiene vivo ese espíritu de cercanía y hospitalidad a través de esta convocatoria, convertida ya en un clásico del calendario local.

La edición de este año tiene además un significado especial, ya que forma parte de las celebraciones del 135 aniversario de Chocolates Trapa, una efeméride que la compañía está conmemorando con distintas iniciativas a lo largo del año para poner en valor su historia y su evolución.

Cada año, más de 3.000 personas se acercan hasta las instalaciones de la marca para disfrutar de esta experiencia pensada para todos los públicos, en un ambiente familiar y festivo que marca el inicio de los días grandes de la Semana Santa.

La chocolatada volverá a celebrarse en el exterior de la tienda, en el antiguo kiosco de la fábrica, permitiendo que el espacio comercial continúe con su actividad habitual durante toda la jornada.

Esta cita se ha consolidado como un punto de encuentro para vecinos y visitantes, que encuentran en ella una forma sencilla y auténtica de disfrutar del chocolate de siempre, elaborado con la calidad que define a la marca.

Un producto que, como todo el portfolio de Trapa, está libre de gluten, grasas hidrogenadas, ácidos grasos trans y aceite de palma, en línea con su compromiso con una elaboración más responsable.