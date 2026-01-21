La chocolatera histórica de Palencia crea un regalo único para comuniones y bodas con el primer bombón de España

Chocolates Trapa ha ampliado su oferta con el lanzamiento de un nuevo estuche de cuatro unidades de Cortados Avellana, en un formato “cuidado y atractivo” que responde a las nuevas formas de consumo y también a la demanda de “detalles dulces pensados para regalar en bodas bautizos y comuniones”. O como simple capricho.

Este nuevo estuche, que destaca por su diseño compacto y elegante, llega coincidiendo con el 135 aniversario de la marca y el 55 aniversario de la creación de los Cortados, para reforzar el vínculo entre tradición e innovación que define a Trapa desde sus orígenes en 1891.

El primer bombón de España en un formato actual

Los Cortados de Trapa ocupan un lugar único en la historia de la confitería española. Lanzados en 1969, fueron los primeros bombones que se fabricaron en España, convirtiéndose en un icono reconocible por generaciones de consumidores.

Su inconfundible forma cuadrada, elaborada a partir de dos finas capas de praliné y chocolate con crujientes trocitos de avellana, forma parte de la memoria colectiva del país, junto a otros grandes clásicos de la marca como los Bombonísimos.

Con este nuevo estuche de 4 unidades, Trapa acerca uno de sus productos más emblemáticos a un formato más versátil, ligero y fácil de regalar, sin renunciar a la calidad ni al sabor que lo han hecho inconfundible durante décadas.

Desde la nueva etapa iniciada en 2013, la compañía ha sabido además actualizar sus procesos y fórmulas para adaptarse a las tendencias actuales de consumo, manteniendo intacta la esencia que la ha convertido en un referente durante más de un siglo.

Hoy, los Cortados de Trapa se elaboran sin gluten, grasas nitrogenadas, ácidos grasos transa ni aceite de palma, reflejando el firme compromiso de la marca con una elaboración más responsable, innovadora y alineada con las demandas del consumidor actual.

Ideal para regalar

El nuevo estuche de Cortados Avellana está pensado como un detalle dulce y elegante, ideal para celebraciones familiares, eventos sociales o como pequeño regalo con el que siempre se acierta.

Su formato reducido lo convierte en una opción práctica tanto para consumo individual como para obsequiar, manteniendo el carácter icónico del producto. Una propuesta que conecta pasado y presente, tradición y actualidad, y que pone en valor uno de los grandes símbolos de la marca en el año de su 135 aniversario.

El nuevo estuche de Cortados Avellana (4 unidades) ya está disponible en Carrefour Express, Supeco, Cash Lepe, en la tienda física de Chocolates Trapa en San Isidro de Dueñas (Palencia) y en la tienda online al precio de un euro.