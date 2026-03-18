Estos son los cinco embajadores de los Premios Valores por Encima del Valor 2026

La entrega de premios de la edición del año pasado de los Premios Valores por Encima del Valor convocados por la Fundación Caja Rural Burgos Ricardo Ordóñez ICAL

Como cada año, Cajaviva y Fundación Caja Rural visibilizan los pilares de su ideario cooperativo entregando sus Premios Valores por Encima del Valor, una iniciativa que busca visibilizar y reconocer la labor de entidades y personas que trabajan para conseguir un entorno mejor.

"La responsabilidad, el compromiso y la solidaridad son valores propios de cada una de las entidades y personas premiadas compartidos con el ADN del cooperativismo que Cajaviva y Fundación Caja Rural llevan en su día a día", ha señalado la entidad.

En esta edición, la décima, la Cooperativa de Crédito y su Fundación han escogido a los que serán los embajadores de Valores por Encima del Valor durante 2026.

La entidad ha puesto el foco en personas, colectivos e iniciativas que destacan por sus actuaciones y que ponen rostro "a la responsabilidad, la solidaridad, los valores culturales y el compromiso con la sociedad a la que pertenecen".

Jurado y premiados

La decisión ha provenido del jurado compuesto por el director de Diario de Burgos, Álvaro Melcón; el rector de la UBU, José Miguel García; la directora del Cenieh, María Martinón, y el artista burgalés Cristino Díez, junto al director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte.

Un jurado que ha decidido otorgar los Premios Valores por Encima del Valor 2026 a la Asociación Española Contra el Cáncer, Asociación de Familias de Personas Sordas (Aransbur), Asociación de Libreros de Burgos y a Raúl Melgosa y Juan Emilio Andino de Grupo Komtes.

Asimismo, el Premio Popular se ha otorgado Proyecto Hombre Burgos.

Premio al Compromiso

El Premio al Compromiso ha ido dirigido a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Se trata de un galardón definido como "la capacidad de colaborar con el desarrollo productivo y, sobre todo, la predisposición para colaborar por el beneficio de toda la comunidad de la que forma parte, a fin de vivir en orden y armonía, implicándose al máximo en una labor".

Ello "poniendo todas sus capacidades para conseguir llevar a cabo una actividad o proyecto y de este modo aportar su esfuerzo para el normal y/o mejor funcionamiento de la sociedad".

Esta organización sin ánimo de lucro trabaja para aliviar y evitar, en la medida de lo posible, el sufrimiento en las personas que padecen cáncer y el de sus familiares. En la provincia de Burgos acompañan a más de 2.500 personas ofreciendo servicios gratuitos de atención integral.

Su labor cuenta con el respaldo de 21.000 socios y el apoyo de casi 800 voluntarios que trabajan en 45 localidades burgalesas brindando soporte psicológico, social, logopedia y nutrición a todos aquellos pacientes oncológicos y familias que lo necesiten.

La totalidad de sus fondos se dirigen a la atención directa y a la investigación oncológica, habiendo destinado en los últimos años más de 2,25 millones de euros a proyectos en la provincia.

En ediciones pasadas, este premio recayó en el Festival Sonorama Ribera; la Plataforma por la N-I; Plataforma y Plante por el Tren Directo Madrid-Aranda-Burgos; Tierra de Lara y el Festival Ebrovisión.

También en el Ayuntamiento de Sargentes de la Lora; Párkinson Burgos; Asociación Las Calzas de Villadiego; y el Cronicón de Oña.

Premio Solidaridad

El Premio Valores por Encima del Valor en su categoría de Solidaridad, entendida como la adhesión o apoyo incondicional a intereses ajenos, o causas especialmente difíciles o comprometidas, se otorga a Aransbur, Asociación de Familias de Personas Sordas de Burgos.

Creada en 1977 por un grupo de padres inquietos por ayudar a sus hijos sordos, Aransbur lleva más de 50 años dedicándose a atender, representar y defender las necesidades, derechos e intereses de las personas sordas de Burgos.

Su participación en nuevos proyectos promueve el crecimiento de la asociación y la aparición de nuevos servicios.

Así, en el año 2000 nació el Centro Especial de Empleo “Mira lo que te digo” como apuesta firme por la inclusión laboral de las personas sordas y con discapacidad.

Este centro cuenta con una plantilla de trabajadores con discapacidad sensorial que desarrollan productos audiovisuales dirigidos a eliminar las barreras de la comunicación.

En otras ediciones de estos premios, los galardonados en esta categoría fueron la Fundación Mayo Rey; Fundación Oxígeno; Proyecto Betania; ElacylL; Comité Ciudadano Antisida; la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos.

También a ACCEM Burgos; Asociación de Donantes de Médula Ósea; y Autismo Burgos.

Acción Cultural

En la categoría del premio al Valor de la Acción Cultural el galardón ha recaído en la Asociación de Libreros de Burgos por la labor que llevan realizando desde que se constituyeran en 1979.

Su objetivo es representar, coordinar, fomentar, gestionar y defender los intereses de todos los empresarios burgaleses del sector de la librería.

A través de acciones y actividades que sirven para acercar la lectura a la sociedad burgalesa, han conseguido hacerse un hueco dentro de la oferta cultural de Burgos.

Entre ellas destaca la Feria del Libro con casi 50 años de vida y que ha evolucionado con programas para cada público, incluyendo actividades de animación infantil-juvenil, encuentros con escritores, concursos, descuentos en libros y otras iniciativas que facilitan el acceso al universo del libro.

La Asociación de Libreros de Burgos recoge el testigo de El Tablero de Música; el Festival Zurbarán Rock; la Fundación Octavo Centenario; y la escenógrafa burgalesa Elisa Sanz.

Responsabilidad

El premio a la Responsabilidad recae en esta décima edición de los Premios Valores por Encima del Valor en los empresarios Raúl Melgosa y Juan Emilio Andino, CEO y coCEO respectivamente de Grupo Komtes.

Con más de 30 años de trayectoria como grupo líder de su sector especializado en la protección integral contra el fuego, Grupo Komtes está a la vanguardia del desarrollo de soluciones avanzadas y novedosas en este campo.

Desde su sede en Burgos y con vocación internacional, el Grupo Komtes cuenta con más de 200 empleados que trabajan diariamente para hacer del mundo un lugar más seguro y limpio, manteniendo un equilibrio entre la actividad propia de su día a día y el respeto por el medio ambiente.

En certámenes pasados, los representantes de la responsabilidad fueron Pedro Ballvé ex presidente del Grupo Campofrío; José Ignacio Nicolás Correa; la Familia García Viadero de Bodegas Valduero; Andrés Hernando de Hiperbáric y Miguel Ángel Benavente de Casple.

También Fernando Andrés, presidente de Grupo Ureta; Pilar Pérez de Albéniz de Bodegas Peñalba; Ángel Torres, director gerente de Torreplás; o a los Hijos de Tomás Martín San Román, de Burpellet.

Categoría Popular

Por último, Fundación Caja Rural de Burgos convocó a la sociedad burgalesa para que propusieran a sus propios candidatos en la categoría Popular.

Entre las nominaciones recibidas, el jurado decidió otorgar el Premio Popular Valores por Encima del Valor a Proyecto Hombre Burgos.

Desde hace 36 años Proyecto Hombre Burgos trabaja en la prevención, tratamiento y reinserción de personas con problemas de adicción, así como al acompañamiento de sus familias en la provincia burgalesa.

Desde su puesta en marcha en 1990, ha acompañado a cerca de 68.000 personas y familias en acciones de prevención y procesos de recuperación, adaptando sus programas a la evolución de las adicciones y a las nuevas realidades sociales, sin perder su identidad ni su enfoque.

Destaca la operativa de Proyecto Hombre en toda la provincia de Burgos y con presencia directa en Miranda de Ebro y Aranda de Duero, garantizando el acceso a recursos especializados a todo el territorio.

Toda esta trayectoria y esfuerzo hacen que Proyecto Hombre sea merecedora del Premio Popular Valores por Encima del Valor,

El galardón en la categoría Popular de años anteriores fue para Afabur; la ONG Persona Solidaridad; al colectivo de voluntarios Salvemos Rioseco; Paleolítico Vivo; a la Asociación Ábrego; Grupo Espeleológico Edelweiss.

También el Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes; el Cuerpo Nacional de Policía; y Cruz Roja Burgos.

La entrega de los galardones se celebrará el día 16 de abril en la capital burgalesa.