Iberdrola blinda el suministro eléctrico en las elecciones de Castilla y León: 70 profesionales disponibles las 24 horas

i-DE, la distribuidora de Iberdrola España, ha desplegado en los días previos a las elecciones autonómicas del 15 de marzo un refuerzo especial de sus infraestructuras y recursos técnicos.

El objetivo es garantizar el suministro eléctrico de los centros de proceso de datos de Castilla y León durante la jornada electoral y la posterior noche de recuento.

Consciente de que las infraestructuras eléctricas son esenciales para el desarrollo del proceso electoral, la compañía ha puesto en marcha un dispositivo preventivo en las ocho provincias de la comunidad en las que gestiona la red de distribución —todas salvo Segovia.

Tendrá especial atención a las instalaciones que suministran energía a la Delegación y a las Subdelegaciones del Gobierno, que actúan como centros de proceso de datos.

En el marco de este plan, i-DE movilizará durante la jornada electoral del próximo domingo, entre recursos propios y de empresas colaboradoras, un equipo operativo disponible 24/7 integrado por cerca de 70 profesionales.

Además, sus equipos de campo han llevado a cabo una revisión exhaustiva previa de las posiciones de cabecera en subestaciones y centros de transformación, además de comprobar el estado de las infraestructuras telecontroladas y los sistemas de supervisión de la red.

Este refuerzo se suma al mantenimiento continuo que la compañía realiza durante todo el año para asegurar la calidad y continuidad del suministro eléctrico, tanto en grandes núcleos urbanos como en pequeños municipios.

También para minimizar cualquier posible incidencia durante una jornada especialmente sensible.

Una red digital y resiliente

i-DE gestiona en Castilla y León más de 50.000 kilómetros de líneas eléctricas, 15.754 centros de transformación y 249 subestaciones.

En los últimos años, la compañía ha desarrollado un ambicioso plan de digitalización de la red de distribución, que ha permitido convertir en inteligentes más de 1,5 millones de contadores y la infraestructura que los soporta.

Además, ha incorporado capacidades de telegestión, supervisión y automatización.

La digitalización de la red eléctrica permite anticiparse a posibles incidencias, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer un mejor servicio al ciudadano, en línea con el compromiso de la compañía con la sostenibilidad, la seguridad del suministro y la acción climática.