Paso de gigante para Iveco en Valladolid: ampliará su factoría con siete nuevas naves

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha dado, en su sesión de este lunes 16 de febrero, luz verde a dos expedientes de licencia de obras, para su proyecto de ejecución, que han sido solicitados por Iveco España SL, para ampliar su factoría que se ubica en la Avenida de Soria, 8.

El primero de los expedientes (429/2025) contempla la ejecución de cinco nuevas naves dentro del recinto industrial: Nave CTR, Nave Isla Ecológica, Edificio Logístico I, Edificio Logístico II y Nave Trasera Daily.

Asimismo, incluye actuaciones de adecuación interior en el edificio de soldadura existente y trabajos de urbanización exterior en las zonas anexas a los nuevos edificios.

Previamente, se procederá a la demolición de dos naves actuales, que serán reconstruidas posteriormente con las mismas superficies y características en una nueva ubicación dentro de la factoría.

El segundo expediente (21/2026) autoriza la ejecución de dos nuevas naves: una destinada a Soldadura 2, una bancada elevada y un túnel de cabinas, además de un nuevo edificio de vestuarios en zona anexa. Además, se llevará a cabo la remodelación del edificio existente de Soldadura 3.

En este caso, las actuaciones requerirán la demolición parcial de una nave y la demolición íntegra de otra, que serán posteriormente reconstruidas con menor superficie y distintas características, integrándose con la nave actual restante dentro de la factoría.