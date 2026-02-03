De parking a central solar con 520 paneles: Alcampo y Helexia ponen en marcha un ambicioso proyecto fotovoltaico en Ávila

Alcampo y Helexia han anunciado la puesta en marcha de un nuevo proyecto de autoconsumo en el supermercado Alcampo de Ávila. La planta está integrada por 520 módulos fotovoltaicos instalados sobre una estructura de marquesinas que optimiza el espacio disponible y mejora la experiencia del cliente al proporcionar sombra y protección en el área de aparcamiento.

El proyecto destaca con una potencia de 294 kWp y, en términos de producción, se estima que el sistema generará anualmente 384 MWh de energía renovable, lo que será capaz de cubrir el 30% del consumo energético del centro.

En Alcampo, desde julio de 2018 el 100% de la electricidad procede de fuentes renovables con certificado de garantía de origen, y desde 2023 trabaja para generar su propia energía renovable. Alcampo publica desde 2010 su huella de carbono, que está certificada por la ISO 14064, se puede consultar en la página web de la compañía.

"La instalación de Ávila es un ejemplo perfecto de nuestra misión en Helexia: transformar activos inmobiliarios en centros de generación de energía renovable de alto rendimiento. Lograr cubrir el 30% de la demanda de un centro es un hito importante que demuestra que la transición energética es, además de necesaria, altamente rentable", afirma Etienne Le Pargneux, CEO de Helexia España.

"Apostar por el autoconsumo energético nos permite reducir el impacto ambiental de nuestra actividad y avanzar hacia un modelo de comercio más sostenible, integrado en el entorno y comprometido con las personas. Es una forma concreta de materializar nuestra visión de 'Comer bien y vivir mejor, cuidando el planeta' aquí, en Ávila", explica Juan María Martín, director de Alcampo Ávila.

Esta actuación se convierte en la segunda instalación de la compañía en Castilla y León y se suma a la llevada a cabo en 2023 en el hipermercado de Aranda de Duero, en la provincia de Burgos.

Con la puesta en marcha de esta planta en Ávila, Alcampo ya cuenta con 14 instalaciones operativas en sus centros de España, sumando un total de 14.726 módulos solares instalados hasta la fecha.