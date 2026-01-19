El nuevo supermercado en CyL que afianza el despliegue de franquicias de Alcampo: 218 m² y 4 puestos de trabajo

Alcampo continúa ganando terreno en el mapa comercial de Castilla y León tras cerrar el año 2025 con la apertura de una nueva franquicia en Piedralaves (Ávila). Una tienda con una superficie de 218 m², con un equipo de 4 personas y con un surtido de casi 2.800 referencias.

Esta apertura se enmarca en un despliegue de franquicias de Alcampo, que ha sumado 11 nuevos puntos de venta en cinco comunidades de España. Además de Castilla y León, se han abierto nuevas tiendas en la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Aragón.

Un importante impulso a su red de franquiciados con más de 4.000 m² de superficie comercial, 80 nuevos puestos de trabajo y más de 50.000 referencias, ajustadas a las necesidades de cada ubicación.

Así, refuerza su apuesta de la enseña por la capilaridad territorial y el desarrollo económico de las zonas rurales y urbanas de la región.

“Queremos seguir reforzando nuestra red comercial con el apoyo y acompañamiento a nuestros franquiciados mediante tecnologías más eficientes para ayudar a simplificar tareas”, asegura Juan Morales, director de Franquicias y M&A en Alcampo.

Asimismo, Morales ha señalado que para este 2026 están previstos nuevos puntos de venta en todos los formatos (súper e hiper), incluyendo el primer hipermercado franquiciado, como ha avanzado.