La empresa de plásticos de Castilla y León que invierte fuerte en México y crece al 20%: factura 40 millones

Juan Pontvianne, CEO de Plásticos Durex (a la izquierda), y Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro (a la derecha). Fotografía: Plásticos Durex.

El CEO de Plásticos Durex, Juan Pontvianne, se ha reunido con el gobernador del estado mexicano de Querétaro, Mauricio Kuri, en la sede de Santander Asset Management en Madrid, en un encuentro centrado en el fortalecimiento de las relaciones económicas y la expansión industrial de la compañía en el país norteamericano.

Durante el encuentro, Pontvianne ha trasladado al gobernador Mauricio Kuri los avances del grupo en México y las perspectivas de crecimiento asociadas a la reciente ampliación de las instalaciones de Querétaro.

La inversión, de 3 millones de dólares en infraestructura y 1,5 millones en maquinaria, ha permitido sumar 2.600 metros cuadrados adicionales y acoger una nueva línea de producción dedicada a elementos de suspensión y chasis para automóviles.

“Querétaro se ha consolidado como un eje estratégico para la industria auxiliar de automoción. Ofrece una localización privilegiada, una sólida red de proveedores y mano de obra cualificada. Nuestra intención es seguir creciendo allí, generando empleo y nuevas oportunidades industriales”, ha declarado Juan Pontvianne.

La planta de Querétaro suministra componentes de suspensión, chasis y motor para vehículos de combustión y eléctricos, con proyectos activos para BMW, General Motors, Audi, Volkswagen, Mercedes, Volvo y Toyota. Esta base productiva da servicio tanto al mercado mexicano como al estadounidense para fortalecer la posición del grupo en el América del Norte.

Entre los temas que Pontvianne ha abordado con el gobernador de Querétaro se encuentran las oportunidades de cooperación para favorecer el impacto de Plástico Durex en el territorio, especialmente en lo relativo a incentivos a la inversión, planes de empleo y simplificación administrativa.

Plásticos Durex confía en que el diálogo permita impulsar un entorno más competitivo y atractivo para la industria automovilística.

El encuentro ha sentado también las bases para futuras inversiones orientadas a la incorporación de nuevas líneas de equipamiento y a la mejora tecnológica de los procesos productivos. Desde su llegada a México, la compañía mantiene un ritmo de crecimiento superior al 20% anual, con expectativas de seguir ampliando tanto su volumen de negocio como su plantilla en los próximos años.

La dirección de Plásticos Durex prevé que, en los próximos meses, la nueva línea de productos alcance un nivel de operación pleno y sirva a marcas del Grupo Volkswagen para consolidar el papel de Querétaro como punto neurálgico de su expansión industrial en América.

Con una facturación anual cercana a los 40 millones de euros, Plásticos Durex refuerza su posición como proveedor global de componentes plásticos para el sector de automoción.

El grupo, con sedes en Salamanca, Polonia y Querétaro, inició su actividad en México en 2019 para acompañar en la implantación de varios de sus principales clientes europeos en América del Norte. Desde entonces, la filial mexicana representa el 24% de la producción total y emplea a un centenar de personas, frente a los 20 trabajadores con los que comenzó el proyecto.