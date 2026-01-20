Dia creará 150 nuevos puestos de trabajo en el nuevo centro logístico de 64.000 m² que abrirá en León

Visita en junio al terreno en el que se ubicará el nuevo centro logístico de Dia en León. Fotografía: Dia.

Durante el año 2025, Dia creó un total de 112 nuevos puestos de trabajo en Castilla y León en su apuesta “comprometida con aportar valor real al desarrollo económico local de España”.

De hecho, la compañía estima que, para 2026, en el territorio nacional, se crearán un total de 1.200 nuevos empleos, fruto de las incorporaciones en tiendas propias, franquicias, oficinas y centros logísticos, reforzando su compromiso con el empleo y la dinamización de las economías locales.

De cara a 2026, Dia tiene prevista la creación de 150 nuevos puestos de trabajo contratados para el nuevo centro logístico de León.

La compañía ha iniciado las obras de un nuevo almacén en León, junto a IBA Capital y la constructora Grupo Bertolín. La nave, cuya apertura está prevista para el primer trimestre de 2026, tendrá alrededor de 64.000 metros cuadrados.

El centro logístico, que se enmarca y supone un nuevo hito dentro del Plan Estratégico de la compañía ‘Creciendo cada día’, cuenta con una inversión de cerca de 2 millones de euros, dará servicio a cerca de 200 tiendas de Dia en Castilla y León y Asturias.

Esta construcción refuerza la apuesta de Dia por la proximidad y el impulso de la economía en Castilla y León, donde ya genera unos 2.000 empleos, cuenta con cerca de 200 tiendas, un servicio online que cubre el 70% de la población y colabora con más de 100 proveedores locales. Su actividad representa el 0,8% tanto del PIB de la región como del empleo.

Más de 900 empleos en 2025

Solo en 2025, Dia ha generado cerca de 900 nuevos empleos, una clara apuesta por el empleo local en los distintos territorios en los que opera, llegando también a pequeños municipios bajo la premisa de combinar su presencia tanto en entornos urbanos como rurales.

Del total de contratos realizados, que incluyen nuevas incorporaciones, sustituciones y campañas especiales, cerca del 67% han correspondido a mujeres. En la misma línea, el 46% de las incorporaciones han sido de personas pertenecientes a colectivos vulnerables, con un 36% de contrataciones de menores de 25 años realizadas durante 2025.