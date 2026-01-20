Caja Rural de Zamora costea una nueva tribuna de más de 200 localidades en la Semana Santa de Valladolid: "Es un hito"

Cipriano García (I), director general de Caja Rural de Zamora, y Miguel Vegas (D), presidente de la Junta de Semana Santa de Valladolid.

Caja Rural de Zamora y la Junta de Semana Santa de Valladolid han firmado, en la mañana de este martes 20 de enero, un acuerdo de colaboración al que han asistido el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García Rodríguez y también el presidente de la Junta Cofradías de Valladolid, Miguel Vegas de la Torre.

Tanto Cipriano García como Miguel Vegas han querido tener un recuerdo, antes de comenzar con la rueda de prensa para los afectados en el accidente ferroviario de Adamuz.

“Nos entristece, por parte de la caja y de la Junta de Cofradías, todo lo que ha ocurrido en Córdoba. Queremos mandar todo nuestro cariño, apoyo y cercanía a los afectados”, ha asegurado el director general de Caja Rural de Zamora.

Todo, antes de anunciar que Caja Rural de Zamora tendrá una tribuna en la Plaza Mayor para disfrutar de la Semana Santa de Valladolid y, además, que se trabaja de forma conjunta para elaborar una colaboración de cromos de uno de los momentos más importantes, a lo largo del año, de la ciudad de Valladolid.

Tribuna

“Hoy queremos escenificar algo en lo que llevamos tiempo trabajando. En este acuerdo de colaboración entre Caja Rural de Zamora y la Junta de Cofradías de Valladolid. Nuestro objetivo pasa por colaborar en las actividades sociales de la ciudad. Queremos ser parte activa”, ha señalado Cipriano García.

El director general de Caja Rural de Zamora ha ensalzado este aspecto y la búsqueda en ser, no solo referente en lo económico en la ciudad del Pisuerga, sino en el ámbito social.

“La Semana Santa de Valladolid es uno de los hitos anuales de referencia por su sentimiento y religiosidad. Nuestro convenio destaca por la promoción de la Semana Santa y porque patrocinaremos una tribuna en la Plaza Mayor”, ha desvelado García.

Miguel Vegas ha querido agradecer “el trabajo” de la entidad bancaria, y ha ensalzado esta unión entre ambas entidades. “Los principios de cooperativismo son los mismos, por parte de Caja Rural de Zamora y de la Junta de Cofradías de Valladolid”, ha añadido el presidente de la Junta de Cofradías de Valladolid.

“Caja Rural de Zamora financiará una de las diez tribunas nuevas con las que vamos a contar en la Plaza Mayor de Valladolid para la próxima Semana Santa. Tendrá 224 localidades. En total, vamos a llegar a las 3.000 en el corazón de Valladolid para la procesión del Viernes Santo”, ha añadido Vegas.

Estas diez nuevas tribunas van a sustituir a las de madera, y una de ellas, que se ubicará frente a la tribuna presidencial, estará financiada por Caja Rural de Zamora.

“La filosofía de nuestra caja no pasa por la parte económica. Buscamos ese vínculo y esa predisposición para involucrarnos más en el futuro. El dinero es puntual”, ha añadido Cipriano García.

Una colección de cromos

El otro proyecto en el que van a colaborar ambas entidades pasa por crear una colección de cromos de Semana Santa “para mayores y pequeños” en Valladolid.

“Con el apoyo de Caja Rural de Zamora queremos sacar una colección de cromos en el que se puedan ver los hábitos, las imágenes y demás aspectos importantes de la Semana Santa de Valladolid”, ha indicado Miguel Vegas.

Un proyecto que está todavía en fase embrionaria y que quiere también ser realidad antes del comienzo de la semana de pasión vallisoletana.