Cajamar bonifica con 750 euros domiciliar por primera vez la nómina o pensión

Ante la buena acogida por parte de los clientes, Cajamar ha decidido incrementar el plazo para poder beneficiarse de una bonificación de hasta 750 euros al domiciliar por primera vez la nómina o la pensión en la entidad. De esta manera, continúa poniendo a su disposición una de las ofertas más atractivas que existen en el mercado actualmente.

Concretamente, para poder beneficiarse de la Promoción Nómina, que estará vigente hasta el próximo 30 de junio y cuya remuneración se elevó en 250 euros el pasado mes de octubre, solo es necesario mantener la domiciliación un mínimo de 36 meses.

El importe conseguido variará en función de su cuantía, siendo de 300 euros para nóminas entre 1.200 y 1.999,99 euros; de 500 euros para las que oscilen entre 2.000 y 3.999,99 euros, y de 750 euros para las que sean igual o superior a 4.000 euros.

Los clientes que opten por esta promoción podrán disfrutar también de las ventajas de la Cuenta Nómina de Cajamar, que ofrece una rentabilidad del 2,02 % TAE hasta un máximo de 20.000 euros.

Asimismo, este producto no tiene comisiones de administración ni de mantenimiento siempre que se cumpla, al menos, una de las siguientes condiciones: domiciliar una nómina con importe igual o superior a 1.200 euros o que la suma del saldo en cuenta, depósitos o mercados financieros sea superior a 20.000 euros.

En el caso de la Promoción Pensión, la bonificación será de 300 euros para pensiones de importes entre 800 y 1.999,99 euros, de 500 euros para importes entre 2.000 y 2.499 euros y de 750 euros para las que sean superiores a 2.500 euros.

En esta línea, los clientes que domicilien su pensión en la entidad podrán contratar la Cuenta Pensión sin comisiones de administración ni de mantenimiento si cumplen condiciones y el Depósito Nueva Pensión, cuya remuneración se ha elevado hasta el 2,52 % TAE desde el 2,27 % anterior para aquellos clientes que tengan la pensión domiciliada con un importe mínimo de 900 euros.