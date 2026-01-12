La empresa vallisoletana que está detrás del éxito de muchos de los quesos de Mercadona: de facturar 422 M a 665 en 4 años

Es uno de sus productos estrella. Los quesos de Mercadona se han convertido en los últimos años en un insustituible en muchos de los frigoríficos de nuestro país. La apuesta de la cadena de supermercados por el producto nacional y de calidad ha llevado a consolidar este producto como uno de los favoritos de los clientes.

Y lo que no saben muchos, es que detrás de la gran mayoría de estos quesos hay una empresa vallisoletana. Se trata de Quesos Entrepinares, fundada en la ciudad del Pisuerga en 1984 por Antonio Martín y que hoy ya cuenta con varias fábricas en distintos puntos de la geografía nacional.

Aunque la empresa produce también bajo marca propia y para otras empresas, Mercadona se sitúa como una de las principales cadenas para esta fábrica quesera.

Instalaciones del centro logístico de Quesos Entrepinares en el polígono industrial Las Arenas, en Valladolid Rubén Cacho ICAL

El éxito de Quesos Entrepinares se ve reforzado con los múltiples reconocimientos que han recibido sus quesos de Mercadona en certámenes como el International Cheese Awards ICA y los World Cheese Awards WCA.

En concreto, el queso tostado viejo ha sido reconocido en 8 ocasiones; el tostado añejo en 4; el curado mezcla en 4; el de oveja viejo en 3; el semi mezcla en 3; el crema tostado en 2; y el lonchas tipo cheddar LpC en 1 ocasión.

Mercadona, para posicionar sus productos, siempre ha cuidado la selección de sus proveedores para no fallar en su compromiso con la calidad, lo que se traduce en una firme apuesta por el sector primario de nuestro país y dando así preferencia a los productos frescos de origen nacional.

Bajo esta premisa, la cadena de supermercados mantiene su visión para estrechar vínculos con los sectores estratégicos de la industria agroalimentaria española, como es el caso del agrícola, el ganadero o el pesquero.

Con todos ellos comparte una apuesta por el crecimiento, la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la especialización y la seguridad en la compra.

Quesos Entrepinares lleva ligado a Mercadona desde el año 2000. En total, produce más de 50 artículos y el incremento de su facturación global, no solo la ligada a la que logra con la cadena de supermercados, demuestra, precisamente, la confianza que los clientes depositan en sus quesos.

La empresa vallisoletana ha pasado en 2021 de 422,5 millones de euros de facturación a más de 665 millones en 2024, último año en el que hay datos públicos. Esto implica un crecimiento del 57%.

En la actualidad, la compañía quesera cuenta con fábricas en cinco provincias. Dos en Valladolid y en Lugo, una en Madrid, una en Toledo y una en Zamora. El volumen de trabajadores asciende hasta los 1.500 y el origen de los productores de leche es 100% de España, siendo de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Cantabria y Andalucía.