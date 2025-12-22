Cajaviva se prepara para ofrecer Bizum Pay tras la certificación oficial del Grupo Caja Rural para iOS y Android

Cajaviva avanza en su estrategia de digitalización y medios de pago tras la certificación oficial obtenida por el Grupo Caja Rural para operar con Bizum Pay en los dos principales sistemas operativos móviles del mercado: iOS y Android. Esta certificación permitirá a Cajaviva incorporar próximamente esta nueva solución de pago a su oferta para clientes y comercios.

Gracias a los desarrollos tecnológicos realizados por el Grupo Caja Rural a través de RSI, Cajaviva estará preparada para lanzar Bizum Pay, un nuevo wallet que permitirá a los usuarios realizar pagos tanto en comercios físicos como online directamente desde su móvil, con total seguridad y flexibilidad.

Bizum Pay ofrecerá a los clientes de Cajaviva una experiencia de pago sencilla e intuitiva, permitiéndoles elegir en cada compra si desean pagar mediante Bizum, a través de una transferencia inmediata, o con sus tarjetas bancarias, incluso aunque estas pertenezcan a otras entidades adheridas al servicio.

Así, los clientes de Cajaviva podrán hacer pagos en comercios físicos: acercando el móvil al TPV, sin necesidad de tarjetas físicas, así como pagos online más ágiles al utilizar únicamente el número de móvil, pero con elevadísimos estándares de seguridad. Cajaviva seguirá proponiendo una oferta de máxima flexibilidad al permitir a sus clientes elegir entre Bizum o tarjeta en cada operación. Se trata de una propuesta totalmente compatible y disponible para dispositivos iOS y Android.

Además, los comercios clientes de Cajaviva podrán cobrar con Bizum Pay sin necesidad de cambiar su TPV, beneficiándose de liquidez inmediata en las ventas realizadas con Bizum y ofreciendo a sus clientes una alternativa de pago rápida y segura.

Bizum Pay se posiciona como una solución competitiva frente a otros wallets del mercado como Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay, con la ventaja de ser un sistema desarrollado en el ámbito financiero español y adaptado a los idiomas cooficiales del país.

El lanzamiento de Bizum Pay está previsto para mediados de 2026, momento en el que Cajaviva desplegará una acción comercial específica para dar a conocer esta nueva funcionalidad entre sus distintos segmentos de clientes. Con esta iniciativa, Cajaviva refuerza su compromiso con la innovación y la digitalización, apostando por soluciones de pago modernas, seguras y pensadas para facilitar el día a día tanto de particulares como de comercios.

Sobre Cajaviva

Cajaviva es una entidad financiera cooperativa comprometida con el desarrollo económico y social de su territorio, que apuesta por la cercanía, la innovación y la mejora continua de sus servicios digitales, apoyándose en proveedores de referencia como el Grupo Caja Rural y el Banco Cooperativo Español.

Sobre Grupo Caja Rural

El Grupo Caja Rural es un conjunto de 30 cajas rurales y otras entidades participadas (Banco Cooperativo Español, S.A., Grupo RGA y RSI) que conforman un grupo bancario único en España, que sigue la línea de grupos líderes en el continente, tales como Grupo BVR en Alemania, Crédit Agricole en Francia o Grupo RZB en Austria.

Es un grupo con unas magnitudes relativas al primer nivel de cualquier grupo bancario español, y que además añade como red adicional de seguridad (único en España) un fondo de solidaridad ex ante, con patrimonio separado y personalidad jurídica propia, para supuestos de necesidad de reforzamiento financiero de algunos de sus miembros, y que garantiza la estabilidad de estos. Además, todo ello sin necesidad de tener que consolidar balances o mutualizar beneficios