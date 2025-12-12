Eurocaja Rural celebra la Navidad con 50 medios de comunicación tras abrir su oficina número 500

Eurocaja Rural ha celebrado, este jueves 11 de diciembre, en el Palacio de Congresos de sus Servicios Centrales en Toledo el tradicional encuentro navideño de hermandad que lleva a cabo con los medios de comunicación de todo su ámbito de actuación. Todo con la finalidad de felicitarles la Navidad y desearles un próspero Año Nuevo.

En este evento han estado presentes responsables de más de 50 medios de comunicación diferentes (prensa, digitales, radios o televisión) del ámbito de actuación donde opera la entidad financiera, presente ya en 23 provincias y 9 comunidades autónomas.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el director general de la misma, Víctor Manuel Martín López, participaron en este acto donde agradecieron a los medios de comunicación la cobertura de las noticias que han tenido a la Caja y su Fundación como protagonistas durante 2025 y en la que destacaron igualmente la esencial labor profesional que desarrollan los medios en el ejercicio de sus funciones, informando a los ciudadanos con rigor y responsabilidad.

Durante su intervención, el director general subrayó el avance del Plan de Expansión por el territorio nacional durante 2025 recordando que hace apenas dos meses se inauguró la oficina número 500, un hito que refleja la estrategia de crecimiento sostenido de la Entidad, así como su compromiso con la lucha contra la exclusión financiera y el desarrollo del medio rural.

Martín López también aludió a la campaña "La Revolución de los máquinas" para significar el modelo de negocio que antepone a las personas frente a la tecnología, y reafirmó que la misión de la Entidad es ofrecer asesoramiento honesto, transparente y humano atendiendo las necesidades de los miles de socios y clientes.

Por su parte, el presidente de Eurocaja Rural y su Fundación destacó el papel activo que desarrolla la Caja como entidad de economía social que se han materializado este año en iniciativas como la Carrera Solidaria Contra la ELA, Ayudas Workin, Ayudas Sociales, eventos como 'Empuéblate' o 'Digital Summit' o proyectos como 'Talento Artístico' para impulsar la creatividad de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Ambos responsables destacaron el placer que supone para la Entidad compartir la Navidad con los medios de comunicación, a quienes desearon los mayores éxitos personales y profesionales en 2026.