El CEIP Lope de Vega de León gana el Premio Iberdrola Supera Social

El Premio Iberdrola Supera Social, que reconoce a los proyectos que ayudan a la integración de la mujer a través de la práctica deportiva, recayó en el CEIP Lope de Vega, un "centro muy pequeñito y con familias con muchas necesidades" ubicado a las afueras de León, que a través del Colpbol "ha permitido que la paz vuelva a las calles", según la directora del centro, María José Núñez.

"Este deporte nos ayuda a crear un mundo mejor desde los centros escolares", señaló Elías Rubio, el profesor que fue el impulsor de este deporte, que desarrolló Juanjo Bendicho en Valencia en 1997 y está muy extendido por el levante y el sur, en este centro leonés. "Estamos súper orgullosos de este Premio, pero también de contribuir al empoderamiento de nuestras niñas creando hábitos de práctica deportiva", subrayó el docente.

La directora destacó también el "orgullo" de recibir este galardón que quiso dedicar "a todos los niños de mi cole, que van a dar saltos de ilusión cuando se enteren, y también a todo el equipo docente que empuja más que nadie".

El galardón fue entregado por la nadadora Teresa Perales y la marchadora María Pérez, dos de las estrellas que estuvieron presentes en una gala en Madrid donde se dieron cita pasado, presente y futuro del deporte español para entregar unos Premios que ya van por su sexta edición y que cuentan con una dotación de 50.000 euros por galardón.

La medallista olímpica Eva Moral y la badmintonista Carolina Marín fueron las encargadas de entregar el Premio Iberdrola Competición, que reconoce los proyectos que ayudan a la incorporación de la mujer al ámbito de la competición, al club Dream Team Kukullaga, que se dedica a promover el balonmano playa en Vizcaya, que agradecieron a Iberdrola "la oportunidad de participar en esta convocatoria".

Casi con la medalla de campeonas de la Nations League aún colgada al cuello (ganaron la final el pasado martes o miércoles en el estadio Metropolitano) llegó Alexia Putellas para entregar junto a la atleta paralímpica Sandra Rodríguez el Premio Iberdrola Supera Impulso Rural, que reconoce los proyectos que fomentan el deporte de mujeres y niñas en municipios rurales. El galardón se fue hasta Castropol, un pueblo asturiano donde un grupo de deportistas ha creado un club femenino de traineras que compite en la Liga gallega.

La waterpolista Paula Leitón y la atleta paralímpica Desireé Vila entregaron el Premio Iberdrola Supera Difusión, que reconoce a los proyectos que aumentan la visibilidad del deporte practicado por mujeres, a la Cátedra Fundación Blanca de Apoyo al Deportista de la Universidad de Zaragoza. Se trata de un proyecto universitario que de la mano de la Fundación Blanca, creada por la familia de Blanca Fernández Ochoa tras su fallecimiento, investiga y hace hincapié en la salud mental de las deportistas.

Protagonista en la final de la Nations League, al marcar un gol que facilitó la victoria de la selección española femenina frente a Alemania, Vicky López entregó junto a la deportista paralímpica Loida Zabala el Premio Iberdrola Supera Inclusión al club madrileño Calypso que fomenta la inclusión de las personas con discapacidad auditiva a través de la natación.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, junto a la saltadora Ana Peleteiro, entregaron el Premio Iberdrola Supera Base, que reconoce el fomento del deporte base entre niñas mejorando salud e integración, al Club Gimnasia Estética de Paiporta (Valencia), que perdió sus instalaciones en la DANA que arrasó su localidad el pasado año.

Tras la entrega de este último galardón, y de manera inesperada, algunas de las campeonas presentes en la gala subieron al escenario para reconocer a Ignacio Galán su apoyo al deporte femenino.

"Queremos darte las gracias porque hace casi diez años apostaste por las mujeres deportistas. Con el impulso de Iberdrola, nosotras nos hacemos mejores", señaló Carolina Marín en nombre de sus compañeras. También la nadadora Teresa Perales quiso agradecer al presidente de la compañía "su cariño y el apoyo a nuestras carreras pero también a nuestras vidas personales".

Visiblemente emocionado, Galán recordó como "hace bastantes años" la selección femenina de hockey tocó a su puerta para explicarle que "no podían jugar un Europeo".

"Y las chicas del fútbol femenino, por ejemplo, me dijeron que nunca habían jugado en un estadio de hombres y que nunca se había retransmitido por la televisión un partido de la selección", desgranó Galán, que detalló cómo indagaron y se dieron cuenta de que esta precariedad se repetía en todos los deportes. "El deporte femenino estaba ignorado", recordó.

Una situación que ha cambiado gracias, entre otras cuestiones, al apoyo de empresas como Iberdrola. "Me alegra que este esfuerzo haya permitido que más de 800.000 mujeres estén federadas en España. Y además muchas de ellas, y aquí tenemos grandes ejemplos, están demostrando que las mujeres de España pueden triunfar en cualquier deporte", subrayó Galán que agradeció a las deportistas que se hayan convertido "en el ejemplo para todas las niñas de España". "No tenéis nada que agradecerme. El agradecimiento siempre debe ser nuestro hacia vosotras", resaltó.