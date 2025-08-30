Iberdrola inicia la puesta en marcha en Ciudad Rodrigo de una de las mayores plantas fotovoltaica en Castilla y León

Iberdrola ha iniciado la puesta en marcha de una planta fotovoltaica en Ciudad Rodrigo (Salamanca), que será una de las más grandes en Castilla y León, la segunda en la provincia charra y permitirá abastecer a más de 155.000 familias.

La instalación, que cuando esté en pleno funcionamiento producirá energía limpia y reducirá la emisión de 75.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, tendrá 316 MW de capacidad.

El parque se enmarca dentro de la alianza con Norges Bank y se ubicará sobre una superficie de 439 hectáreas entre los parajes de la Sierra de Torralba y Valdecarros. Dispondrá de más de 460.000 módulos fotovoltaicos y la inversión asciende a 200 millones de euros que servirán para crear 800 puestos de trabajo durante la construcción.

En estos trabajos se han implicado proveedores locales como Tecinsa, empresa de ingeniería que se ha encargado de desarrollar la subestación transformadora; Pérez Coco, suministro de grúas; Solar B-Max, encargada del montaje mecánico; o las empresas Sierra de Francia, Montero y Sánchez Cepa, que han suministrado el hormigón.

Esta última también ha proporcionado áridos, mientras que La Ilustración y La Serrana se han encargado de la zahorra y la arena; Maderas Caeval de las actividades de remoción de vegetación; y Cuba Goyo de las labores de riego.

Con esta inversión, Iberdrola no pretende solo invertir en medio ambiente y futuro, sino también ser un ejemplo de convivencia a través de la promoción de acciones de conservación de la biodiversidad biológica de los ecosistemas mediante el cuidado de la fauna y flora, con acciones de apoyo al patrimonio cultural y al desarrollo de la España rural.

En este proyecto se van a restaurar Hábitats de Interés Comunitario, además de construir una nueva charca para complementar la red hidrológica que se forma en el entorno de la planta y ante la relevancia de la herpetofauna en la zona.

Se llevará también un seguimiento y mantenimiento de las charcas del entorno y se instalará una pantalla vegetal en el perímetro de la planta fotovoltaica.

También se construirán hoteles de insectos para incentivar la presencia de polinizadores y otros grupos de invertebrados, o cajas nido para cernícalos primilla y majanos que den refugio a conejos de monte.

Iberdrola ha pactado, además, con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la ejecución del acondicionamiento de los espacios de acceso principal a la Catedral, y la empresa eléctrica ha patrocinado en el municipio el Sistema Solar 'Astróbriga', una reproducción del sistema solar a escala 1/290.000.000.

Con un total de 6.297 MW, Castilla y León es la comunidad autónoma que más capacidad instalada de energía renovable tiene de Iberdrola en España. En energía solar, la compañía cuenta con seis instalaciones fotovoltaicas con una capacidad total de 890 MW en las provincias de Palencia, Burgos y Salamanca, suficiente para abastecer con energía limpia y 100% renovable a miles de hogares.

Además de instalaciones hidroeléctricas y eólicas, Iberdrola también cuenta en la Comunidad con la primera planta híbrida y eólica solar del país, la planta de Ballestas y Casetona, lo que ha colocado a la región a la vanguardia de los proyectos vinculados a la energía verde.