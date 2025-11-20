Una unión de 50 años entre Unicaja y la ULE y cuentas corrientes "especiales" para más de 14.000 personas

Unicaja y la Universidad de León han renovado el convenio de colaboración financiera con el que dan continuidad a la relación que ambas entidades mantienen desde hace 50 años y que permite beneficiar a 2.000 personas que integran su plantilla y a 12.000 estudiantes matriculados.

Al acto de la firma de este acuerdo han asistido la rectora y el gerente de la ULE, Nuria González y Luis Javier Mediero, respectivamente, y, por parte de Unicaja, el director territorial de Banca de Empresas Centro y Expansión, Carlos Martín-Forero; la gerente de Negocio Institucional de Castilla y León, Cristina Sánchez, y el director de zona de León Centro, José María García.

Este convenio que ahora se renueva beneficiará tanto a la propia institución académica, para abordar proyectos que faciliten el desarrollo de sus actividades, como a su plantilla y a los estudiantes matriculados.

Así, supondrá el acceso de la Universidad de León a cuentas corrientes especiales de Tesorería, de gestión y de ingresos, así como a la amplia gama de servicios de la entidad mediante su red de oficinas, cajeros, banca digital, aplicaciones para teléfonos móviles, pagos con Bizum o soluciones no financieras a través de sus plataformas digitales ‘beneficiaT’ y ‘solucionaT’, disponibles en la web comercial.

Unicaja también ofrece su amplio catálogo de productos y servicios para las cerca de 2.000 personas que forman parte de la plantilla de personal docente, de investigación y de administración y servicios, así como para los más de 12.000 estudiantes matriculados en la ULE.

El director territorial de Banca de Empresas Centro y Expansión de Unicaja ha señalado que “nuestro compromiso histórico con la ULE se traduce en una apuesta por la formación de máxima calidad, así como en favor del dinamismo de esta institución como agente cultural, económico y social de la región, lo que constituye una inversión de futuro para el desarrollo de León y su provincia”.

Por su parte, la rectora de la Universidad de León ha destacado la “relación de confianza y trabajo conjunto” con Unicaja, recordando que “ha acompañado el crecimiento de nuestra institución de sus inicios y que se traduce en que sea la entidad con la que mantenemos la mayor parte de su operativa financiera”.

Compromiso con la educación y los jóvenes

En suma, este convenio facilita a toda la comunidad universitaria la realización de operaciones y el acceso a servicios financieros de manera ágil y sencilla. Para Unicaja, el apoyo a la educación, la empleabilidad y el emprendimiento es uno de los ejes de su política de sostenibilidad, recogido en el Plan Estratégico 2025-2027. Esto se traduce en un estrecho compromiso con las universidades, y, especialmente, con las de sus territorios de actuación, entre las que destaca la ULE.

En esta línea, Unicaja ha reforzado, recientemente, su apuesta por el segmento joven, con el relanzamiento de su Tarjeta Débito Joven, un producto sin comisiones ni en España ni en el extranjero, y en el marco de una propuesta de valor integral de servicios (financieros y no financieros) denominada ‘This is Uni’. Esta iniciativa está diseñada para acompañar a los jóvenes de entre 18 y 27 años, de forma sencilla, accesible y adaptada a sus necesidades, en la gestión de su vida financiera, desde su formación hasta el inicio de sus proyectos personales y profesionales.

También pone a disposición de este segmento el Préstamos de Estudios, con el que facilitar el pago del acceso a una amplia variedad de sistemas formativos (desde estudios universitarios de grado y de posgrado a Formación Profesional, pasando por enseñanzas en régimen especial, tanto en centros públicos como privados o escuelas de negocio). Asimismo, a través de un convenio con la Junta de Castilla y León, el banco está adherido al programa para la concesión de garantías destinadas a facilitar el acceso de jóvenes a su primera vivienda en régimen de propiedad.