Alcampo abre el primer supermercado con atención 365 días al año en Palencia tras una inversión de 1,12 millones

Palencia ya cuenta con un supermercado de Alcampo que estará abierto los 365 días del año tras culminar la reforma integral de su establecimiento en la calle Mayor con una inversión de 1.120.000 euros.

Se trata del primer establecimiento con estas características de la cadena en la ciudad palentina con un horario ampliado de 18:00 horas, entre las 07:00 horas de la mañana y la 01:00 de la madrugada todos los días del año.

Alcampo ha llevado a cabo una transformación total del local, con el doble fin de adaptar el supermercado a las nuevas necesidades de sus clientes y "reforzar la apuesta de la compañía por Castilla y León como territorio clave en su estrategia de modernización", según han destacado desde la compañía en un comunicado.

Para ello, han renovado integralmente todas las instalaciones. Se ha sustituido completamente la iluminación por una más sostenible y eficiente y se han incorporado muebles de frío positivo y negativo autónomos, todos ellos con puertas, permitiendo reducir el consumo energético y mejorar la conservación de los productos.

Entre los elementos más destacados de la forma está la insonorización integral del edificio, convirtiendo al supermercado en una "auténtica caja estanca" que garantiza la "convivencia con los vecinos en un horario ampliado".

Asimismo, también se ha ampliado la sala de ventas, facilitando la incorporación de más surtido de productos. La bodega dispone ahora de mayor espacio, al igual que la sección de perfumería.

Por otro lado, se ha impulsado una zona de bazar, donde los clientes podrán comprar artículos de papelería, juguetería, menaje, cajas de experiencias y prensa diaria. O la construcción de un nuevo obrador de panadería, totalmente renovado que refuerza la frescura y calidad de la oferta.

La plantilla del supermercado es de 14 personas y el centro se presenta como un espacio "eficiente y moderno, preparado para responder a los nuevos hábitos de consumo".

Los equipos de mostradores que hasta ahora trabajaban en esta tienda han pasado a reforzar los mostradores de los otros dos establecimientos de Alcampo en Palencia, garantizando así la continuidad de su cercanía y profesionalidad.

El director de zona de Alcampo en Castilla y León, Óscar Monclús, ha destacado que la reforma de la tienda "supone un hito en Palencia", pues será el primero en abrir los 365 días al año con horario ininterrumpido.

"Queremos facilitar al máximo la vida de nuestros clientes, poniendo su alcance todo lo que necesitan en un entorno moderno y cómodo", ha añadido.