Carlos Rodríguez Braun dará las claves económicas y políticas en una jornada de Cajaviva y Fundación Caja Rural Burgos

Cajaviva y Fundación Caja Rural Burgos han organizado una nueva edición de la Mesa de Actualidad Empresarial, que se celebrará el próximo martes, 21 de octubre, en Burgos y contará con la participación de honor del prestigioso economista Carlos Rodríguez Braun.

El doctor en Economía, catedrático de la Universidad Complutense y colaborador habitual en medios de comunicación, ofrecerá una conferencia bajo el título ‘Claves económicas y políticas en la incertidumbre global. Panorama empresarial desde Burgos’.

Una charla en la que abordará los principales retos y oportunidades del tejido empresarial en el actual contexto económico, marcado, según explican desde la compañía, por la volatilidad internacional y los cambios estructurales en los mercados.

La jornada reunirá a cerca de 200 empresarios, directivos y representantes del ámbito económico y social burgalés, en un encuentro entendido como un espacio de análisis y reflexión sobre los retos a los que se enfrentan las empresas, el posicionamiento en el mercado global y sus perspectivas de futuro.

La iniciativa, organizada por Cajaviva y Fundación Caja Rural Burgos, reafirma el compromiso de la cooperativa con el tejido empresarial, ofreciendo a los generadores de riqueza nuevas perspectivas sobre la coyuntura económica en un momento que definen como “clave”.

Asimismo, cabe recordar que, desde su puesta en marcha en 2009, la Mesa de Actualidad Empresarial ha contado con la presencia de ponentes de referencia como Josep Piqué, Jordi Sevilla, Emilio Ontiveros, Mario Alonso Puig o Chema Alonso, abordando cuestiones fundamentales como la competitividad, la innovación y la adaptación empresarial en un entorno globalizado.

Ahora, Carlos Rodríguez Braun se suma a esta lista con una cita que se presenta muy fructífera para participantes y asistentes.