La Junta celebra la llegada de InoBat y asegura que estará a su disposición: "Es muy importante para Valladolid"

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, junto con el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, en la clausura del Pleno Miriam Chacón Ical

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha celebrado la llegada de InoBat a Valladolid y ha recordado que desde 2022 el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, firmó un protocolo específico de colaboración con esta empresa.

Así lo ha expresado antes de la clausura del Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. "Ese desarrollo de ese proyecto tan importante quedaba a la espera de una financiación adecuada que, después de varios intentos, parece que puede llegar", asegura.

Fue este lunes cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba una dotación de 53,8 millones de euros para el proyecto, a través de la tercera convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), en su sección de baterías.

Una "buena noticia", a palabras de la consejera de Industria, que la Junta "celebrará". Asimismo, ha asegurado que estarán "al lado desde el punto de vista económico" y también de los trabajadores. Este proyecto creará 260 empleos directos y 500 indirectos con una inversión total de 700 millones.

García asegura que ofrecerán su ayuda en caso de que los empleados necesiten formación: "Estamos a su entera disposición". Por otro lado, ha celebrado que empresas e inversores y "proyectos de este tipo" elijan la Comunidad para invertir.

"Valladolid es un buen ámbito para invertir porque reúne los requisitos de futuro de empresas y vamos a estar al lado de la innovación", ha expresado.

Un proyecto que también celebraba el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, este lunes haciendo una valoración "muy positiva" del anuncio. Aseguraba que están "muy satisfechos" porque supone que la tradición de Valladolid "de estar bien matrimoniada con la automoción va a seguir".

Así como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien se congratulaba de que "el trabajo diera resultados".

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, también ha garantizado el respaldo de la Comunidad a este proyecto para que pueda salir adelante ya que señaló es una "buena iniciativa que genera innovación, talento, empleo, pero también que tiene capacidad de tracción".

Pleno Cámara de Comercio

La consejera de Industria, Comercio y Empleo ha participado junto con el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, en el Pleno de este mes de septiembre que finalizaba con un especial vermú por las fiestas patronales de la ciudad.

Un Pleno en el que desde la Junta les han "felicitado las fiestas" y también les han deseado -desde el punto de vista empresarial- que sean un "éxito". Por otro lado, les ha agradecido que sean "proactivos" manteniendo mucha actividad desde el punto de vista de la internacionalización y con una colaboración estrecha con la Junta de Castilla y León.

"Ponemos sobre la mesa la situación internacional, económica, que se cierne sobre las empresas con esas dificultades desde el punto de vista del proteccionismo de los distintos países. Con una situación económica afectada por los aranceles", expresaba la consejera.

García ha recordado que se ha superado el millón de afiliados a la Seguridad Social en el cual la aportación de Valladolid es "muy importante". Por otro lado, han repasado los distintos asuntos de colaboración que mantienen con la Cámara de Comercio.

Asimismo, han repasado otras actuaciones, no solo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista de la innovación de la inteligencia artificial.

"Tenemos que estar unidos para enfrentarnos a los nuevos retos y desafíos que tenemos por delante. La Cámara de Valladolid es un aliado perfecto de la Junta", finaliza.