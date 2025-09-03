Dia consolida su presencia en Castilla y León con dos nuevas tiendas en Burgos y Ávila que crearán 23 empleos

Dia sigue avanzando en su misión de consolidar su modelo de proximidad a nivel nacional y, más concretamente, en Castilla y León, con la apertura de dos nuevos establecimientos en las ciudades de Burgos y Ávila.

La tienda de Burgos, ubicada en la calle Anna Huntington, 7, acercará una compra completa, fácil y asequible a los vecinos de la capital.

El nuevo establecimiento, que ha abierto sus puertas hoy, 03 de septiembre, cuenta con una sala de venta de 235 m2 y un surtido compuesto por más de 2.300 referencias, dando libertad al cliente para elegir entre productos Dia de máxima calidad y las principales marcas de fabricante.

Con esta nueva apertura, Dia abre así su séptima tienda en la ciudad, la 12ª en la provincia, alcanzando las cerca de 200 tiendas en toda la comunidad.

Este hito afianza el modelo de proximidad de la compañía en Castilla y León, con el firme compromiso de estar cada día más cerca de las personas ofreciendo la mejor calidad a precios asequibles y generando valor y empleo en todas las comunidades en las que opera.

El nuevo establecimiento burgalés ofrecerá a sus clientes una experiencia de compra más rápida, completa, sin salir de la población y sin gastar de más.

Esta nueva apertura supone un paso más en la consolidación del modelo de proximidad de Dia en la región y refleja la apuesta de la compañía por el impulso del empleo y la dinamización de la economía local.

Así, la nueva tienda contará con 6 empleados, siendo 4 de ellos de nueva contratación, reforzando el compromiso de Dia con la generación de puestos de trabajo en los territorios en los que opera.

Además, con el objetivo de estar cada día más cerca de las personas mediante un servicio de calidad al alcance de todos, los vecinos de la ciudad podrán disfrutar de descuentos del 25% en las secciones de fruta y panadería durante el primer mes desde la inauguración del establecimiento.

Asimismo, los clientes de Club Dia podrán disfrutar de un 5% de descuento en todas las compras también durante cuatro semanas, que se acumula en el monedero ‘Wallet’ de la App Dia.

El horario de apertura al público de esta nueva tienda es de lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas y los domingos de 09:30 a 14:30 horas.

Nueva tienda en Ávila

La nueva tienda de la capital abulense acercará una compra completa, fácil y asequible a los vecinos y visitantes de la localidad gracias a su ubicación privilegiada, en el antiguo Mercado de Abastos (calle Enrique Larreta, 5) situado en el interior de la Muralla de Ávila.

El nuevo establecimiento, que ha abierto sus puertas hoy, 3 de septiembre, cuenta con una sala de venta de alrededor de 660 m2 y un surtido compuesto por cerca de 4.900 referencias, dando libertad al cliente para elegir entre productos Dia de máxima calidad y las principales marcas de fabricante.

Al acto de inauguración han acudido Jesús Manuel Sánchez Cabrera, alcalde del Ayuntamiento de Ávila; Sonsoles Prieto Hernández, teniente alcalde de Empleo, Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Ávila.

También José Ramón Budiño Sánchez, teniente alcalde, portavoz, interior, Movilidad urbana, Seguridad, y Emergencias del Ayuntamiento de Ávila; y Javier Ajates Mories, concejal de servicios a la ciudad y barrios anexionados, en representación de las autoridades locales. Por parte de Dia, ha acudido al acto Adolfo Suárez, director regional de Dia España.

Por su parte, Adolfo Suárez, director regional de Dia España, ha subrayado que “la apertura de esta nueva tienda Dia es reflejo de nuestra apuesta por la región y de la excelente colaboración con el Ayuntamiento de Ávila".

Y le ha agradecido "el apoyo que nos ha brindado en todo el proceso, para acercar a los vecinos de la ciudad una experiencia de compra completa, fácil, accesible y con productos de máxima calidad".

"Con esta nueva apertura en Dia avanzamos en nuestro propósito de estar cada día más cerca de nuestros clientes, desde la proximidad y bajo la premisa de seguir creciendo y consolidándonos como un vecino más de los barrios en los que operamos", ha zanjado.

Con esta tienda, la cuarta en la localidad, Dia abre su supermercado número 17 en la provincia, donde también tiene prevista una nueva apertura en la calle Banderas de Castilla 7, antes de que acabe el año.

Este hito afianza el modelo de proximidad de la compañía en Castilla y León, donde la compañía cuenta con más de 200 tiendas, con el firme compromiso de estar cada día más cerca de las personas ofreciendo la máxima calidad a precios asequibles y generando valor y empleo en todas las comunidades en las que opera.

El nuevo establecimiento abulense ofrecerá a sus clientes una experiencia de compra más rápida, completa, sin salir de la población y sin gastar de más.

En concreto, la tienda contará con secciones de frutería, panadería y bollería de libre servicio, así como carnicería y pescadería de venta asistida gracias a la colaboración estrecha con comercios locales, garantizando el acceso a productos frescos y de calidad, con alimentos de origen local y de temporada.

Esta nueva apertura supone un paso más en la consolidación del modelo de proximidad de Dia en la región y refleja la apuesta de la compañía por el impulso del empleo y la dinamización de la economía local.

Así, la nueva tienda contará con 19 empleados, todos ellos de nueva contratación, reforzando el compromiso de Dia junto con el apoyo del ayuntamiento de Ávila, con la generación de puestos de trabajo en los territorios en los que opera.

Además, con el objetivo de estar cada día más cerca de las personas mediante un servicio de calidad al alcance de todos, los vecinos de la ciudad podrán disfrutar de descuentos del 25% en las secciones de fruta, verdura, panadería y bollería durante las cuatro primeras semanas desde la inauguración del establecimiento.

Asimismo, los clientes de Club Dia podrán disfrutar de un 5% de descuento en todas las compras también durante cuatro semanas, que se acumula en el monedero ‘Wallet’ de la App Dia.

El horario de apertura al público de esta nueva tienda es de lunes a sábado de 09:00 a 21:30h, y los domingos de apertura comercial establecidos por la Comunidad Autónoma, como este domingo 7 de septiembre, de 10:00 a 14:30 horas.