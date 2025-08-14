Llega un nuevo supermercado Dia a la ciudad de León: crea siete empleos

La nueva tienda Dia cuenta con una sala de venta de cerca de 452 m2 y más de 5.000 referencias, Cedida

Dia continúa consolidando su modelo de proximidad en Castilla y León con la apertura de un nuevo establecimiento en la capital leonesa, situado en la calle Marqués de Fontiyuelo, 3.

Con esta inauguración, la compañía alcanza las nueve tiendas en la provincia y roza las 200 en toda la comunidad autónoma.

La nueva tienda, que abrió sus puertas hoy, dispone de una sala de ventas de 452 metros cuadrados y un surtido de cerca de 5.000 referencias, que combina productos de marca propia de máxima calidad con las principales marcas de fabricante.

Este formato busca ofrecer a los vecinos una compra completa, fácil y asequible, sin necesidad de salir de la ciudad.

La apertura supone también un impulso al empleo local, ya que el establecimiento cuenta con un equipo de siete trabajadores de nueva contratación.

“Este paso refuerza nuestro compromiso con las comunidades en las que operamos, generando valor, empleo y una experiencia de compra mejorada para nuestros clientes”, ha señalado la compañía.

Como promoción especial de inauguración, los clientes podrán disfrutar durante el primer mes de un 25% de descuento en fruta, verdura, panadería y bollería.

Además, los socios de Club Dia recibirán un 5% adicional en todas sus compras durante cuatro semanas, acumulable en el monedero digital ‘Wallet’ de la app de Dia.