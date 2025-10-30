Las inspecciones durante la vendimia detectan 17 extranjeros sin permiso de trabajo y 63 temporeros sin alta

Una vez terminada la vendimia de este 2025 la Delegación del Gobierno en Castilla y León tiene los resultados provisionales de las inspecciones de trabajo que se han desarrollado en viñedos y bodegas. Este año en toda la comunidad autónoma se han realizado controles en 267 empresas según los datos facilitados a El Español - Noticiascyl.

Estas inspecciones vuelven a dejar algunas infracciones graves en cuando a la situación de los temporeros que trabajan en Castilla y León durante la época de la recogida de la uva. Se han detectado 17 personas extranjeras que no tenían permiso de trabajo. También se ha denunciado que 63 empleados no habían sido dados de alta en la seguridad social.

Además, los funcionarios han levantado 38 actas por otro tipo de infracciones que se estaban produciendo en las empresas visitadas. Se refieren a trabajadores que figuraban en situación de desempleo, infracciones en materia de prevención de riesgos laborales o sanciones a la empresa titular que ha contratado con una empresa de servicios.

Estas comprobaciones se han realizado por funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En la mayor parte de los casos han estado acompañados por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.

La mitad de inspecciones en Burgos

Por provincias, Burgos ha sido la que más inspecciones ha acumulado. Se han visitado un total de 140 empresas, más de la mitad de todas las realizadas esta vendimia. Esta provincia acumula gran parte de las bodegas de la DO Ribera del Duero y la de DO Arlanza. Aquí se han encontrado 6 personas sin permiso de trabajo y 28 sin dar de alta

En número de inspecciones le sigue Zamora con 69 controles. Se encontraron 18 temporeros sin alta y 4 extranjeros sin papeles. Valladolid acumuló 33 controles. En Valladolid fueron 5 los extranjeros sin permiso y 6 los empleados sin alta en la seguridad social.

En Soria se realizaron 14 inspecciones, con 3 denuncias por no tener alta. León registró 6 inspecciones que dieron con 2 extranjeros sin permiso de trabajo y 3 personas sin alta. En Segovia se desarrollaron 5 controles que registraron 5 trabajadores sin alta en la seguridad social.

Este año 2025 el Gobierno puso en marcha un refuerzo de las inspecciones durante la vendimia para ayudar a garantizar los derechos laborales de los temporeros. Se hizo especial hincapié en las zonas más emblemáticas como la Ribera del Duero, con un mayor número de efectivos para desarrollar las comprobaciones.

En el caso de la provincia de Burgos, la propia Subdelegación del Gobierno presentó esta campaña especial argumentando que "el vino de calidad no puede sustentarse en una falta de derechos de los trabajadores".