CCOO Castilla y León rechaza la modificación del reglamento de extranjería

Comisiones Obreras de Castilla y León rechaza la modificación del Reglamento de Extranjería aprobada por el Consejo de Ministros. El rechazo tiene que ver con que se trata de un cambio a la medida del empresariado que no ha sido negociada con los sindicatos. La modificación permitirá contar con "mano de obra subsidiaria" para "cubrir los puestos de trabajo que no se ocupan con trabajadores y trabajadoras españolas por las deficientes condiciones laborales de algunos sectores". Además, se permitirá trabajar a las y los estudiantes durante más horas lo que "supondrá una vía para que el talento extranjero se quede en España y no retorne a su lugar de origen".

"El permiso de trabajo en España se amplía, a demanda del empresariado, a más supuestos", denuncian. Para empezar la Comisión Delegada de Asuntos Económicos podrá introducir las ocupaciones que quiera dentro del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que dará paso al empleo extranjero. Para CCOO esos empleos susceptibles de ser ocupados por mano de obra extranjera "se establecerán a petición de los sectores económicos y empresariales y al margen de las organizaciones sindicales". Aseguran que tampoco hay un estudio previo sobre los motivos por los que es difícil en España cubrir puestos de camarero o transportista, ejemplifican en un comunicado.

Además, se ha autorizado la estancia para extranjeros por motivos de estudios en una suerte de autorización para trabajar, que indican que supone "pervertir la figura del estudiante extranjero y transformarlos en un pre trabajador sin importar que se facilita la fuga de cerebros desde los países de origen".

Para CCOO, esta reforma se tenía que haber acordado en el marco del Diálogo Social estatal y debía "atender a las necesidades laborales de nuestro país y no a las necesidades del sector empresarial exclusivamente que han expulsado de algunos sectores, por la vía de las deficientes contrataciones, a los trabajadores y trabajadoras españolas y que, ahora, quieren trabajadores extranjeros para cubrir estos puestos deficientemente dotados de salarios y condiciones laborales".

