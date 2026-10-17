El agricultor Rodrigo Ramos Flores. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Rodrigo (29), agricultor con más de 300 hectáreas: “Gano 12.000 € al mes y en gastos se me van 90.000 al año”

“Mi objetivo y deseo pasa por seguir creciendo y manteniendo la misma inercia que en los últimos años”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Rodrigo Ramos Flores.

Él es un joven agricultor, de 29 años, que lleva nueve en el mundo del campo. En la actualidad cuenta con un total de 200 hectáreas de regadío, 15 de viñedo y unas 90 de secano en varios municipios de la provincia de Valladolid.

Ha apostado por una “inversión de 500.000 euros” para “mejorar las instalaciones de riego y que sean más eficientes mediante paneles solares”.

“Gano 12.000 euros al mes y en gastos se me van 90.000 al año. Se nota la subida en el precio de todo, pero es un negocio que, a día de hoy, sigue siendo rentable para mí”, nos cuenta el profesional del campo.

La vida de Rodrigo

“Me defino como una persona muy feliz con su vida y trabajo”, asegura, en declaraciones a este periódico, Rodrigo Ramos Flores.

Él es un agricultor, de 29 años, que nació en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, que suma nueve años en la profesión. Técnico superior agropecuario y amante de los viajes.

“Nací en Medina del Campo. Mi padre es de Bobadilla y yo continúo con la explotación agrícola que él tenía allí. En la actualidad vivo en Valladolid y tuve una infancia muy feliz. Cuando era pequeño quería ser agricultor de mayor y estudié para técnico superior agrario”, señala nuestro entrevistado.

Toda su vida laboral, por tanto, se ha dedicado al mundo de la agricultura.

La agricultura

“Mi explotación es familiar. Mi padre llevaba muchos años dedicándose a la profesión y yo cogí las riendas y llevo nueve años ya dedicándome de lleno a la agricultura. Llevo unas 200 hectáreas de regadío, 15 de viñedo y unas 90 de secano. Más de 300 hectáreas en total”, afirma Rodrigo.

El agricultor añade que “cultiva alfalfa, maíz dulce ecológico, maíz forrajero, colza, remolacha y trigo” en “Bobadilla, Velascálvaro, Fuente el Sol y Rodilana”, municipios de la provincia de Valladolid.

Nuestro protagonista nos cuenta que, a la hora de afrontar su trabajo en el día a día “tengo un empleado y cuento con la ayuda de mi padre”, con el fin de sacar adelante la labor y de vivir de su trabajo.

La agricultura marca la vida de Rodrigo.

Imagen de alguna de las tierras de Rodrigo en la provincia de Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ingresos, gastos y paneles solares

“Gano 12.000 € al mes y en gastos se me van 90.000 al año. Se nota la subida en el precio de todo, pero es un negocio que, a día de hoy, sigue siendo rentable para mí”, añade el profesional de la agricultura.

Rodrigo ha apostado por “invertir en paneles solares en todos los riegos para que su actividad “sea más rentable”. Todo con “una inversión de 500.000 euros para mejorar las instalaciones de riego y que sean más eficientes”.

“Con esta acción me ahorro unos 4.500 euros mensuales en energía. Capta la energía del sol mediante los paneles fotovoltaicos y esa energía se usa en autoconsumo para regar”, añade.

Una gran medida para ahorrarse una gran cantidad de euros.

Agricultura ecológica y futuro

“Unas 50 de mis hectáreas las hago a través de la agricultura ecológica. Siembro maíz dulce, alfalfa y maíz forrajero”, afirma nuestro entrevistado que no duda en pedir a las administraciones que “sigan incentivando a los jóvenes”.

De hecho, Rodrigo anima a los jóvenes a que se adentren en el mundo de la agricultura porque “es un buen trabajo, siempre y cuando se invierta en modernizar y tecnificar” con el fin de “reducir costes”.

“Hay que intentar reducir los gastos e invertir en modernización para depender lo mínimo posible de la energía. También veo, en la agricultura ecológica, una buena alternativa de rentabilidad, dado que no dependes tanto de los abonos y de los productos fitosanitarios”, finaliza.