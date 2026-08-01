Ya es oficial: casi 600 jóvenes del campo recibirán ayudas de la Junta para incorporarse al sector agrario

La Junta de Castilla y León ha resuelto ayudas por valor de 48,1 millones de euros para facilitar la incorporación de 598 jóvenes agricultores y ganaderos al sector agrario. Además, financiará 181 planes de mejora vinculados a sus explotaciones.

Con esta resolución, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental da respuesta a más de dos terceras partes de las solicitudes presentadas en la convocatoria de 2025 para la incorporación de jóvenes al campo.

El consejero, Joaquín Antonio Pino, destacó que esta resolución cumple el compromiso adquirido con las organizaciones profesionales agrarias de agilizar la tramitación y ofrecer certidumbre a los solicitantes para que puedan poner en marcha sus proyectos cuanto antes.

La convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el 31 de octubre de 2025, contaba inicialmente con un presupuesto de 100 millones de euros.

Posteriormente, la Junta amplió la dotación hasta los 115 millones con el objetivo de atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos.

La Consejería continuará resolviendo en los próximos meses el resto de expedientes pendientes, tanto de incorporación como de planes de mejora y actuaciones medioambientales, hasta completar la ejecución del presupuesto previsto.

Relevo generacional

Pino subrayó que el relevo generacional es una prioridad estratégica para Castilla y León y para el conjunto del país. Según afirmó, garantizar la llegada de jóvenes al sector es fundamental para asegurar el futuro de la agricultura, la ganadería y la actividad económica en el medio rural.

El consejero defendió también la necesidad de apoyar explotaciones viables, competitivas e innovadoras, facilitando inversiones que permitan modernizar el sector y mejorar su eficiencia.

Perfil de los beneficiarios

Del total de incorporaciones resueltas, el 49% corresponde a explotaciones agrícolas, el 44% a explotaciones ganaderas y el 7% restante a explotaciones mixtas.

Las provincias de Zamora, León y Valladolid concentran conjuntamente más del 46% de los jóvenes beneficiarios, lo que refleja el peso del sector agrario en estos territorios.

La ayuda media para la primera instalación asciende a 66.678 euros por beneficiario, una cuantía que cubre cerca del 88 % de los gastos de puesta en marcha incluidos en los expedientes aprobados.

Por su parte, los 181 planes de mejora recibirán una subvención media de 45.626 euros por explotación, financiando aproximadamente el 61% de la inversión prevista.

Anticipo del 60%

Una vez recibida la resolución y acreditado el inicio del plan empresarial, los beneficiarios podrán percibir un anticipo del 60% de la ayuda de incorporación.

El objetivo es facilitar la liquidez necesaria para afrontar las primeras inversiones y gastos de la explotación.

El 40% restante se abonará tras justificar la correcta ejecución del plan empresarial, para lo que dispondrán de un plazo máximo de cinco años.