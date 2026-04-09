Los agricultores y ganaderos exigen trasladar la bajada del precio del petróleo al gasóleo agrícola: “Es una estafa”

UPA Castilla y León ha exigido a las petroleras de España que “bajen el precio del gasóleo agrícola a plomo” tomando como referencia “el descenso que ha habido en las últimas horas del barril de petróleo Brent”.

Apuntan que el enésimo anuncio “contradictorio” del presidente Trump de las últimas horas, en este caso del alto al fuego durante 15 días en Irán, ha “hecho bajar el precio del referente de Brent”.

Por ello, “en lógica las petroleras ya están tardando en bajar el precio de los combustibles en ellos postes de las gasolineras, del mismo modo que hicieron al contrario una vez que se conoció el inicio del conflicto bélico en Oriente Medio a finales de febrero”.

Una “estafa”

UPA Castilla y León ha considerado “una estafa” que a día de hoy las empresas petrolíferas de nuestro país “no hayan repercutido esta bajada del petróleo” y demuestra lo que llevan denunciando: “Ese afán especulador de las mismas”.

“Muestra de esta especulación que denunciamos es que el pasado 27 de febrero (un día antes de la guerra el barril del petróleo Brent cotizaba a 61,94 euros) y el precio del gasóleo agrícola era de 0,96 euros/litro, y hoy jueves 9 de abril a primera hora de la mañana el barril Brent cotizaba a 84,25 euros y sin embargo el precio del gasóleo agrícola lo están pagando los agricultores al desorbitado precio de 1,60 euros/litro”, aseguran.

Recuerdan que el mismo 28 de febrero, momento de la declaración de la guerra por parte de EE.UU e Israel contra Irán, el precio del petróleo “subió como un cohete y desde el minuto uno el precio del gasóleo agrícola pasó de los 0,96 euros/litro a los 1,45 euros/litro, a pesar de que España contaba con reservas de combustible garantizadas para unos 93 días”

Denunciaron que estas maniobras tenían un nombre: “usura o especulación”.

Por este motivo, UPA Castilla y Léon pide las administraciones competentes que “se dirijan a los operadores y distribuidores petrolíferos con toda contundencia y les trasladen urgentemente la obligatoriedad de que apliquen de forma inmediata en los postes de consumo una bajada del precio de las gasolinas y gasóleos en consonancia a la bajada del petróleo”.

En este sentido, UPA exige a las autoridades que no se les permita un doble robo: en las primeras horas de la Guerra cuando subió el precio del barril de petróleo Brent, y ahora con la bajada de las cotizaciones de ese barril Brent.

En ambos casos, los profesionales agrarios estamos siendo víctimas “de los de siempre” enriqueciéndose sin escrúpulo alguno de una fuente de energía necesaria, estratégica e insustituible a día de hoy para mantener la producción de alimentos en niveles seguros y estables.