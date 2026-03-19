Los ganaderos de lácteo de CyL, contra la "imposición" de la industria: "El desayuno vendrá en polvo desde Nueva Zelanda"

Los ganaderos de Castilla y León han advertido este jueves de las intenciones de la industria láctea de bajar los precios de compra en un contexto de subida de costes de producción. "Si ganan, el desayuno de los españoles vendrá en polvo desde Nueva Zelanda", han denunciado.

A través de un comunicado de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), remitido a su vez a los medios por la delegación de Castilla y León, han puesto de manifiesto las nuevas amenazas de bajada de precios de la industria láctea ante la inminente "obligación de firma de contratos en el sector".

En este sentido, han precisado que "miles de contratos van a cerrarse en las próximas semanas" y la industria se enfrenta a los ganaderos de leche que están "dispuestos a resistir frente a sus abusos".

Así lo ha trasladado la ganadera de la Comisión Ejecutiva de COAG, Rosario Arredondo, quien ha recalcado que las bajadas anunciadas por las industrias en Galicia "son totalmente inasumibles".

Señalan que en un contexto de subida de costes de producción, como consecuencia de la guerra de EEUU e Israel con Irán, las explotaciones no pueden asumir una bajada de los precios de compra.

Por ello, sienten "indignación" con la "continua presión sobre ganaderos del sector con ofertas de contratos y precios completamente alejados de la coyuntura de mercado y de la realidad de costes de producción".

Hablan de "inaudita bajada" de precios y critican que es "sobre todo a las explotaciones más vulnerables" mientras sufren una subida del gasóleo agrícola de casi el 42% en menos de un mes, sumándose en los próximos meses impactos indirectos por el "aumento de los precios que se producirá en los piensos y otros suministros".

Reclaman que la "posible coacción" para firmar estos contratos con precios inferiores a los costes sea perseguida por las autoridades competentes y han avanzado que desde COAG ya han puesto estos hechos en conocimiento de las mismas tanto a nivel estatal como territorial, con casos concretos en los que se están dando "abusos".

"Instamos a las autoridades a realizar investigaciones de oficio en el sector. Es clave que en este momento se aborde esta problemática porque la industria no atiende a razones objetivas, con los costes disparados y una necesidad palpable de producto para garantizar el abastecimiento y nos está abocando al cierre", ha incidido Arredondo.

Para COAG, la industria láctea trata de usar su "poder de compra" en un producto perecedero para "tratar de imponer sus condiciones en las negociaciones y en los contratos".