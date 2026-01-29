El campo de Castilla y León se levanta y toma las ciudades con columnas de tractores en siete provincias: calles afectadas

La columna de agricultores comienza a desplazarse hacia el Estadio José Zorrilla desde la carretera de Renedo, por la VA-20 y la Avenida de Burgos de Valladolid Policía Local de Valladolid

Castilla y León se levanta hoy jueves, 29 de enero, en defensa de su campo. Tractoradas, marchas a pie y concentraciones se desarrollan de forma coordinada en siete provincias en el denominado ‘superjueves’, una movilización de gran alcance con la que agricultores y ganaderos advierten de la situación límite que atraviesa el sector primario y de las consecuencias que estas políticas tienen para el conjunto de la ciudadanía.

Las organizaciones profesionales agrarias prevén una participación masiva, con una estimación de hasta 10.000 tractores circulando a lo largo de la jornada por carreteras y calles de la Comunidad.

La imagen recuerda a la vivida en el año 2024, con una elevada incidencia en el tráfico urbano y periurbano, especialmente en las capitales de provincia y en los principales accesos.

Valladolid ejerce hoy de epicentro institucional de la protesta. La tractorada parte a las 10.00 horas del aparcamiento del Estadio José Zorrilla y recorre la Avenida del Mundial 82, Padre José Acosta, la calle de las Mieses y la Avenida Gloria Fuertes, donde se realiza una primera parada, a las 11.00 horas, ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la entrega de un manifiesto con las reivindicaciones del sector.

Desde allí, la comitiva continúa por el cruce con la Avenida de Salamanca, retoma la Avenida Gloria Fuertes y avanza por Arzobispo José Delicado hasta la Plaza del Milenio, donde se detiene de nuevo sobre las 11.30 horas ante la Delegación del Gobierno en Castilla y León. El recorrido prosigue por el Puente de Isabel la Católica, la calle San Ildefonso, el Paseo Zorrilla, la Plaza Zorrilla, la Acera de Recoletos, la Plaza Colón y el Paseo de Filipinos, antes de regresar por el Paseo Zorrilla, Hospital Militar, Puente Adolfo Suárez, Avenida Sánchez Arjona, Avenida de Salamanca, Avenida Real Valladolid y Avenida del Mundial 82 hasta el punto de salida.

Desde primera hora de la mañana se producen también entradas escalonadas de tractores a la ciudad desde distintos puntos de la provincia, lo que provoca retenciones en vías como la Avenida de Gijón, la Avenida de Burgos, la Avenida de Zamora, el Camino Viejo de Simancas y varios tramos de la Avenida de Salamanca. La movilización está impulsada por UCCL Valladolid, Asaja Valladolid, Alianza UPA-COAG de Valladolid, Unaspi y la plataforma Por la Unión del Campo.

La protesta se reproduce de forma simultánea en el resto de la Comunidad. En Palencia, la manifestación comienza a las 17.00 horas en la plaza de Pío XII, recorre la calle Mayor y concluye en la Plaza Mayor a las 19.00 horas, con lectura de un manifiesto y reparto simbólico de patatas y azúcar, lo que afecta al principal eje comercial de la ciudad durante toda la tarde.

En León, la concentración arranca a las 08.00 horas en el aparcamiento del Estadio Reino de León y el recorrido comienza a las 11.00 horas por la Avenida Ingeniero Sáenz de Miera, Avenida de Palencia, glorieta de Guzmán, República Argentina, Santa Nonia, Jardín de San Francisco, Avenida de Independencia, plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada y la zona de San Marcos, hasta finalizar en la explanada de los Pendones Leoneses en torno a las 15.00 horas.

En Burgos, los tractores avanzan por la calle Vitoria desde el entorno del hotel Buenos Aires hasta la plaza del Mio Cid, donde se realiza un reparto de patatas, antes de continuar hacia el complejo deportivo de San Amaro. De forma paralela, una marcha a pie sale desde El Plantío, pasa por las sedes del PSOE y del PP y se une a la tractorada en la plaza del Cid, provocando cortes y desvíos en varias vías principales.

En Salamanca, la tractorada y los vehículos ganaderos parten a las 12.00 horas del recinto ferial y avanzan hacia la Plaza de la Constitución, donde se celebra el acto final con una caldereta popular, con afecciones al tráfico en los accesos al centro. A esa misma hora comienza la movilización en Soria, desde la avenida Mariano Vicen, con paradas ante las delegaciones de la Junta y del Gobierno y final en la plaza de Mariano Granados.

En Zamora, la concentración se inicia a las 12.30 horas en la avenida Cardenal Cisneros y concluye ante la Subdelegación del Gobierno. Ávila traslada su tractorada al viernes 30 de enero y Segovia convoca una movilización con unos 400 tractores para el próximo 2 de febrero.

Las movilizaciones se desarrollan sin cortes de tráfico intencionados, aunque se registran retenciones y restricciones temporales en las calles incluidas en los recorridos y en las vías de acceso. Las organizaciones agrarias apelan a la comprensión ciudadana y subrayan que la protesta trasciende al propio sector. La defensa de la Política Agraria Común frente a posibles recortes, el rechazo a los acuerdos comerciales sin reciprocidad, la burocracia excesiva y la falta de relevo generacional vertebran una jornada de protesta que, insisten, condiciona el futuro alimentario, económico y territorial de Castilla y León.