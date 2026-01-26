Lentejas y garbanzos gratis contra el acuerdo de Mercosur: Salamanca sale a la calle este martes para repartirlo

Protestas de las OPAs a las puertas de los supermercados de Salamanca en una foto de archivo Luis Cotobal

Los responsables provinciales de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) han alertado de que los costes de producción superan los ingresos de una campaña media, lo que amenaza la “viabilidad del sector”.

Salamanca será escenario este martes 27 de enero de una jornada de protesta en defensa de los cultivos extensivos de la provincia, como cereales, leguminosas y oleaginosas, que atraviesan una profunda crisis de precios. ¿Cómo será la protesta? Pues con el reparto gratuito de estas legumbres.

La cita tendrá un momento especial a las 12:00 horas, cuando los responsables provinciales atenderán a los medios de comunicación para explicar cómo el futuro acuerdo del Mercosur y la propuesta de la PAC para 2028-2033 podrían afectar negativamente a los agricultores salmantinos.

Tras las declaraciones, se procederá al reparto de productos de alta calidad de la provincia, como lentejas y garbanzos, donados por cooperativas locales.

La iniciativa pretende concienciar a los consumidores sobre la excelencia de los productos salmantinos, que podrían desaparecer si el sector se debilita y se ve obligado a importar desde países terceros.

Según las OPAs, estos productos importados “carecerían de trazabilidad y garantías sanitarias”, podrían contener fitosanitarios prohibidos en la UE o ser cultivos transgénicos, prácticas no permitidas en España.

Los organizadores animan a los vecinos a participar en el reparto, que se celebrará en la Gran Vía y, en caso de lluvia, se trasladará a los soportales de la vía principal.