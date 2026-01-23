La Junta avanza que volverá a permitir mercados, ferias o concursos con animales bovinos a partir del 1 de febrero

Castilla y León podrá volver a celebrar ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados (incluidos los nacionales) y cualquier evento de animales bovinos a partir del 1 de febrero y, por el momento, hasta el 31 de marzo si se mantiene la evolución epidemiológica favorable de la Dermatosis Nodular Contagiosa.

La próxima semana, la Junta publicará una resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) una nueva resolución que adaptará las medidas de prevención frente a esta enfermedad, una vez se ha registrado una evolución favorable que fue informada este pasado jueves en la reunión del Comité Nacional de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria.

La celebración de estos eventos con animales de la especie bovina estará, no obstante, sujeta a la adopción de medidas de bioseguridad que establece la normativa. De esta forma, será obligatorio llevar a cabo tareas de limpieza y desinfección reglamentarias, así como desinfectar a los animales, vehículos e instalaciones.

Por lo demás, el resto de medidas seguirán vigentes para todas las explotaciones. Entre ellas, está la obligación de desinfectar los vehículos de transporte de animales de las distintas especies con carácter previo a la salida del área ganadera con destino a vida.

Asimismo, en los casos de explotaciones de la Comunidad que reciban animales desde otras zonas consideradas de riesgo (áreas donde ya se ha vacunado y se pueden autorizar salidas de animales), serán sometidas a vigilancia de veterinarios oficiales y la desinfección de todos los bovinos presentes en la instalación.

La nueva resolución se ha adoptado una vez se ha analizado la situación de la enfermedad a nivel europeo. Hasta el momento, todos los focos españoles, en total 18, únicamente han sido notificados en la misma comarca de la provincia de Gerona, en las cercanías de la frontera con Francia.

De la misma forma, se ha tenido en cuenta el ritmo positivo de la vacunación de estas últimas semanas tanto en el sur francés como en Aragón y Cataluña. Ahora también en País Vasco y Navarra y existe una disminución de la actividad del vector transmisor de la enfermedad durante el invierno.

Desde la Junta han recordado a los titulares de las explotaciones, transportistas y operadores la necesidad de que refuercen la aplicación de las medidas de bioseguridad, la vigilancia del registro de salidas y entradas, además de la clínica de los animales y la obligación de notificar cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales.

La Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad vírica de difusión principalmente vectorial por insectos. La DNC no afecta a los seres humanos ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.