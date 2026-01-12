UPA, rotunda contra Mercosur: “Muchos consumidores comerán carne con calidad inferior de países americanos”

UPA Castilla y León se ha posicionado, de forma clara, en contra de los acuerdos de la Unión Europea con Mercosur que lo conforman los países sudamericanos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, como han informado de través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Desde la organización agraria consideran que “cualquier acuerdo que pueda afectar a uno solo de los sectores productivos de Castilla y León, contará con la determinante oposición de UPA en la comunidad”, como es el caso.

“En este sentido, Mercosur y la Unión Europea han puesto fecha a la firma del acuerdo de libre comercio que negocian desde hace 26 años, y que según todas las previsiones será el próximo 17 de enero en Paraguay”, informan.

En este sentido y antes de que se produzca esa firma que “dañaría mucho los intereses de Castilla y León”, UPA reclama “a todos y cada uno de los eurodiputados españoles que se sientan en el Parlamento europeo que voten en contra de esta decisión del Consejo Europeo, y también de Von der Layen”.

Y es que a partir de ahora, será el Parlamento Europeo quien tenga que ratificar esos acuerdos, así como los distintos parlamentos del Mercosur.

UPA Castilla y León considera que el acuerdo conocido en los últimos días “va a perjudicar seriamente varios sectores productivos de Castilla y Léon”, como “son los cereales, maíz, vacuno de carne, apicultura y avicultura”. Y por lo tanto, “no aceptamos sus condiciones”.

“En este sentido, nos posicionamos radicalmente en contra de los postulados del Ministerio de Agricultura y de la tibieza demostrada por la Consejería de Agricultura afirmando que Mercosur tiene aspectos positivos a considerar para los intereses de nuestra comunidad autónoma”, añaden.

En primer lugar, UPA Castilla y León “no se cree que los controles tan exigentes que obligan a los productores europeos sean iguales a los que se vayan a reclamar a los miembros americanos”, entre otras cosas porque “los titulares de las explotaciones al otro lado del atlántico no son mayoritariamente explotaciones familiares sino grandes multinacionales y fondos de inversión”.

En segundo lugar, la organización agraria se pregunta “dónde queda la soberanía alimentaria europea a precios asequibles para los consumidores de aquí, con un acuerdo como éste en unos momentos donde las incertidumbres geopolíticas mundiales exigen más que nunca reforzar “lo nuestro” ante las amenazas externas”.

UPA en Castilla y León pone como ejemplo que en la mayor parte de los hogares de nuestro país hasta el momento “se podía comer un filete de carne de calidad procedente de explotaciones españolas”, cuestión esta que “se va a poner casi imposible si Mecosur sale adelante” en las actuales circunstancias, sobre todo para las economías más modestas.

“Muchos consumidores españoles tendrán que consumir carne con calidades muy inferiores procedentes de esos países americanos, cuyas prácticas productivas no cumplen ni de cerca los mismos parámetros higiénico-sanitarios que sí tienen nuestras explotaciones”, añaden desde la organización.

Así pues, UPA Castilla y León se posiciona de forma “muy clara con un no rotundo a Mercosur”, puesto que “no estamos dispuestos a aceptar condiciones perjudiciales para nuestros productores de Castilla y León bajo el supuesto argumento de quienes dicen que supondría la creación del mayor área de comercio mundial visto hasta el momento”, añaden.

Es por esto por lo que exigen a los eurodiputados españoles, sean del color político que sean, que “voten en próximas fechas en contra de ratificar el acuerdo del Consejo Europeo y de Von der Layen”, porque “solo así estarán demostrando que defienden un modelo productivo de calidad como es el nuestro, y que defienden a todos y cada uno de los productores de Castilla y León”.