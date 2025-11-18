El agricultor cerealista de CyL solo gana la PAC y no cubre los costes: "Habría que vender entre 185 y 215 euros la tonelada"

El agricultor cerealista de Castilla y León solo gana los ingresos provenientes de la Política Agraria Común (PAC) y no cubre los costes de producción. Son las conclusiones de un estudio de la Universidad de Valladolid encargado por la Junta de Castilla y León del que se ha hecho eco Asaja, que ha denunciado que en 2025 "no se han cubierto los costes y se habría incumplido la Ley de la Cadena en las operaciones de venta".

"El estudio de costes de los cereales más comunes, como son el trigo y la cebada, pone de manifiesto que, a pesar de las producciones excepcionalmente buenas de 2025, no se han cubierto los costes de producción", ha señalado la organización agraria, que ha recordado que ha venido denunciando esta cuestión "desde la campaña anterior" porque "era una realidad palpable ante la cual el sector se ha movilizado sin éxito".

Asaja ha señalado que para cubrir los costes de producción del trigo "habría que vender, dependiendo de la provincia, entre los 185 y los 215 euros la tonelada". "En el caso de la cebada, habría que vender, dependiendo también de la provincia, entre 186 y 210 euros la tonelada. El mercado, desde que se inició la campaña en el mes de julio, ha estado por debajo de esas referencias, por lo tanto, no se han cubierto los costes y se habría incumplido la Ley de la Cadena en las operaciones de venta", ha apuntado la organización agraria.

La "tormenta perfecta"

Además, ha señalado que con unos costes que son en su totalidad fijos, ya que los gastos de cultivo se hacen para conseguir la mejor cosecha, acompañe la pluviometría o no, "si la situación actual se mantiene, cuando nos enfrentemos a un año de producciones medias o inferiores se acumularán pérdidas inasumibles para el sector cerealista, que hoy es sin duda el más castigado". "Precios bajos del grano y costes altos de los abonos y otros insumos son la tormenta perfecta que aboca a la ruina", ha denunciado Asaja.

El informe elaborado por la Universidad de Valladolid para la Junta de Castilla y León pone de manifiesto que, incluso en una campaña como la 2025, con buena cosecha, los únicos ingresos netos que de media van a percibir los cerealistas de Castilla y León son los provenientes de la PAC.

"La PAC por sí sola supone un ingreso insuficiente para las familias agricultoras y ganaderas de Castilla y León, ya que no permite invertir y modernizar las explotaciones, no permite vivir dignamente del campo, y no es una renta atractiva para los jóvenes que pudieran estar interesados en incorporarse", ha señalado Asaja.

La organización agraria ha lamentado también que "un informe de tanta trascendencia, que puede servir de referencia en aspectos relacionados con la Ley de la Cadena Alimentaria, no se haya contrastado con el sector, y que no se hayan depurado, previo a su publicación, errores que saltan a la vista de cualquiera".

"Especialmente en el capítulo del coste de fertilización, anormalmente bajo, que significaría un aporte muy insuficiente de abonado para las necesidades de producción de la agricultura cerealista de Castilla y León", ha zanjado Asaja.