Los ganaderos afectados por los incendios ya pueden solicitar la nueva ayuda para el suministro de alimento

Los efectos de un incendio en una zona donde se permite el pastoreo extensivo, a la izquierda, y una zona restringida al ganado, a la derecha. Asaja Ávila

Buenas noticias para los ganaderos afectados por los incendios de Castilla y León. Estos ya pueden solicitar la ayuda de la Junta para el suministro de alimento a su ganado como consecuencia de la pérdida de pastos.

La Administración regional ha publicado el formulario de declaración responsable que estos deberán rellenar y presentar para poder acceder a la subvención, enmarcada en el Plan de Recuperación del Gobierno autonómico.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 31 de octubre por parte de titulares de explotaciones ganaderas de Castilla y León con superficies de pastos declaradas en la solicitud única de la PAC 2025 que hayan resultado quemadas en los grandes incendios forestales acontecidos durante el verano.

Según informa la Junta, para el cálculo de la ayuda se tendrá en cuenta el porcentaje de superficie de pasto quemada respecto a lo declarado en la PAC y el censo de animales rumiantes y/o équidos de la explotación del titular a fecha 1 de octubre de 2025.

Así, una vez registradas las declaraciones responsables, tras las comprobaciones correspondientes, la Junta procederá a la concesión de la ayuda de forma directa en Consejo de Gobierno, sin necesidad de que el beneficiario realice ningún trámite formal más.

Esta nueva medida sustituye al suministro de urgencia de alimento que activó la Junta de Castilla y León el 14 de agosto, mantenido hasta el 30 de septiembre, y a través del cual se ha atendido a 439 ganaderos con 7,9 millones de kilos para casi 60.000 rumiantes y équidos.

Además, se han facilitado 143 abrevaderos de agua y alimento para 14.700 colmenas de 169 apicultores.

De este modo, este formulario se suma a los modelos de declaración responsable ya disponibles para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas; para la reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios, y para la reconstrucción de instalaciones dañadas.

Asimismo, cabe destacar que la Junta también ha publicado un formulario para que los municipios afectados manifiesten su interés en la construcción de balsas destinadas al abastecimiento ganadero y el apoyo a la prevención y extinción de incendios.