Asaja convoca a los viticultores afectados por el mildiu para exigir apoyo económico: "Han perdido su fuente de ingresos"

Asaja Ávila, Segovia y Valladolid han convocado a todos los viticultores afectados por el mildiu a una concentración a las puertas del Consejo Regulador de Rueda.

El objetivo, tal y como han explicado por un comunicado, es "visibilizar el problema económico" que tienen los viticultores que han perdido su cosecha de uva a causa del mildiu, principalmente en la C.R.D.O. Rueda.

Aunque también hay afectados en otras zonas vitivícolas como Cigales o la Ribera del Duero. La concentración se producirá este viernes, 12 de septiembre, a las 13:00 horas en las puertas del CRDO Rueda bajo el lema 'Apoyo económico a los afectados por el mildiu'.

El mildiu es una enfermedad fúngica que afecta principalmente a viñedos y hortalizas. Se manifiesta con manchas amarillentas o aceitosas en las hojas, acompañadas de un polvo blanquecino o grisáceo en el envés de las mismas, pudiendo también secar la hoja y afectar los tallos y frutos.

Asaja Ávila, Segovia y Valladolid invitan a que se sumen a esta concentración el resto de OPAs y asociaciones de viticultores. Una movilización con la que reclaman el apoyo económico desde las administraciones a los que "han perdido su fuente de ingresos".

"Las diferentes administraciones tienen que entender que esto es una situación excepcional y, por lo tanto, requiere un tratamiento y apoyo excepcional", matizan.

La Denominación de Origen Rueda ha sido la "principal damnificada" por el mildiu. Viticultores profesionales de Rueda, La Seca, Serrada, Valdestillas, Pozaldez y Rodilana han visto como la producción estimada de sus viñedos "ha caído hasta un 95%".