Los ganaderos afectados por los incendios pueden solicitar agua y alimentos para los animales en los servicios territoriales

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha presidido este viernes la reunión extraordinaria del Consejo Agrario de Castilla y León.

Esta ha sido convocada con el objetivo de analizar, junto con las Organizaciones Profesionales Agrarias, la situación del sector agrícola y ganadero de la Comunidad a consecuencia de los incendios que están azotando a la Comunidad y dejando miles de hectáreas arrasadas.

En el encuentro, la consejera ha manifestado las medidas en las que el Gobierno autonómico trabaja y que se incluirán en el plan de actuación "inmediato que ha anunciado el presidente y que se concretará en el próximo Consejo de Gobierno".

Entre las iniciativas, se encuentra la reconstrucción de las infraestructuras públicas ligadas a la actividad agrícola y ganadera que hayan quedado dañadas.

Así como la flexibilización de los condicionantes de la PAC para no penalizar a los afectados y un sistema de emergencia para la alimentación y agua al ganado que se canalizará "a través de los servicios territoriales de las provincias afectadas y, luego, en coordinación con los ayuntamientos", ha expresado la consejera.

La finalidad de las iniciativas, según ha expresado, es "paliar los daños sufridos y hacerlo con generosidad y eficacia". De este modo, afirma que van a poner a disposición "todos los recursos que sean necesarios, siendo conscientes de las complicaciones que se derivan de que los incendios sigan activos".

La Junta ha mostrado su "compromiso de atender todas las necesidades registradas y de trabajar de forma coordinada con las OPAS para que el apoyo llegue en la mayor brevedad posible".

La consejera ha trasladado su pésame a los familiares de las víctimas y su apoyo a los heridos por los incendios. "Trabajamos para que la reconstrucción sea lo más rápida posible", afirma.