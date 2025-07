COAG anuncia más tractoradas y carga contra Europa por las reformas de la PAC: "Cambian alimentos por armamentos"

COAG Castilla y León ha lanzado un nuevo aviso: habrá nuevas tractoradas por Europa. El motivo no es ni más ni menos que protestar por la nueva propuesta presupuestaria de la Comisión Europea.

"Supone un ataque al campo europeo y un punto de inflexión histórico en el modelo de integración", señalan en una nota de prensa recogida por este medio.

En el escrito critican que la Unión Europea haya decidido "sacrificar la Política Agraria Común (PAC) en el altar de la geopolítica y el pago de la deuda de los fondos Next Generation".

"Los hechos marcan prioridades: entre tractores y tanques, entre futuro para los jóvenes agricultores y misiles para blindar fronteras, entre alimentación y defensa, Von der Leyen ha elegido recortar un 22% los fondos agrarios y multiplicar por 5 el gasto militar”.

"Es inaceptable”, denuncia el coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera.

COAG denuncia la "incoherencia" de exigir sostenibilidad, digitalización e innovación mientras se recortan precisamente los fondos que permiten avanzar en esas direcciones.

“¿Cómo vamos a rejuvenecer el campo si no se garantizan las ayudas para jóvenes? ¿Cómo vamos a hacer agricultura verde sin apoyo a la modernización?”, cuestiona la organización.

Para Rivera, “diluir el segundo pilar de la PAC, desarrollo rural, en un fondo único por país con otra serie de políticas de cohesión, enmascara un recorte encubierto sin precedentes y una desnacionalización en toda regla.

"Cuando necesitamos más Europa, se cargan la gran Política Agraria Común”, sentencian, al mismo tiempo que se preguntan ¿dónde han quedado las líneas estratégicas de la Visión de la Agricultura y la Alimentación presentada apenas hace unos meses por el propio Comisario de Agricultura Hansen?".

"Los agricultores y ganaderos necesitamos menos relatos y más hechos y soluciones. La retórica vacía no paga facturas de piensos y fertilizantes”, ha lamentado Lorenzo Rivera, coordinador de COAG-CyL.

Abandono institucional

COAG advierte que el "abandono" institucional del campo tendrá consecuencias sociales y políticas. “Una Europa sin agricultura viva es una Europa sin soberanía alimentaria, sin equilibrio territorial y sin futuro social", señalan.

"Que se prepare la Comisión Europea para la resistencia del campo. Los tractores volverán a las carreteras. Es una propuesta inaceptable”, afirma rotundamente Lorenzo Rivera.

Asimismo, desde COAG advierten que el debilitamiento de la PAC tendrá efectos directos en la cesta de la compra de los consumidores.

“O se defiende una PAC fuerte, o habrá un menú más caro, más inseguridad alimentaria y menos sabor local. El abandono del campo no solo vacía los pueblos, también vacía la nevera y llena el ticket con importaciones sin control y precios más altos”, alerta COAG.

COAG exige al Gobierno de España y a nuestros europarlamentarios que se planten y defiendan ante Bruselas una PAC fuerte, con dos pilares sólidos y una dotación suficiente.

“La soberanía alimentaria es tan estratégica como la defensa. Sin agricultores, no hay alimentos. Sin alimentos, no hay Europa. No podemos tolerar este ataque frontal a la columna vertebral del tejido productivo europeo”, ha asegurado Rivera.