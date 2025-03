Las peticiones de Dujo frente a los aranceles de Trump: "Cualquier presión nos saca del mercado"

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, pidió hoy que, ante la amenaza de aranceles a los productos agroalimentarios por parte de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y la Unión Europea no utilicen la agricultura como “moneda comercial de agravios y enfrentamiento”.

Dujo recordó que la Comunidad exporta 118 millones de euros hacia aquel país dentro del sector e importa 23, por lo que se mostró contrario “a todas las trabas”.

“Cualquier presión de aranceles nos saca del mercado. Nuestros productos son queridos por los estadounidenses y sus productos también son necesarios aquí.

Por lo tanto, lo que hay que hacer es producir con calidad y, por supuesto, en todas las relaciones comerciales, que no entre un solo producto en la Unión Europea al que no se le exija lo mismo que se nos exige a nosotros”, refirió, en declaraciones recogidas por Ical durante la celebración de la XXIV Asamblea General Ordinaria de Asaja Salamanca.

En un momento de “incertidumbre” a nivel internacional, por esta postura de Trump y también por el “inicio del final” de la guerra en Ucrania, el sector continua con unos costes “excesivamente elevados” y unos precios “muy bajos” en los productos.

“Los fertilizantes valen seis veces más que el cereal. Y así, por bueno que venga el año, la rentabilidad en el sector agrario es mala. Es imposible hacer una agricultura productiva y profesional si no es rentable”.

Por suerte, Dujo reconoció que el sector ganadero está pasando “por un tiempo con unos precios dignos” aunque se mantiene la “incertidumbre” respecto a las enfermedades.

“Con el esfuerzo de la Consejería de Agricultura que hizo el año pasado, que esperemos que haga este si también es necesario, tenemos que ser lo suficientemente previsores para que no nos perjudiquen a nuestro sector ganadero”, señaló.

Respecto a la nueva PAC, cuya negociación está en marcha para el periodo 28-34, Asaja reclamó que el presupuesto aumente, como mínimo, en base al IPC y que “prioritariamente” se destine a la agricultura profesional, mayoritaria en Castilla y León, “potenciando a los agricultores cotizantes a la Seguridad Social.

“Si le quitamos burocracia, si le quitamos problemas agroambientales que no sirven para nada, el sector agrícola y ganadero está orgulloso de producir con la calidad, el bienestar animal, las condiciones sociales y todo el cumplimiento de normativas. Porque gracias a eso somos referente para vender fuera”, resumió.

Por otra parte, se refirió al plan hidrológico que inicia ahora su tramitación para después de 2027. “Desde Castilla de León lo tenemos muy claro: potenciar los regadíos, potenciar lo mejor de lo que tenemos. Ahorrar costes significa más mano de obra, más riqueza y más población".

"Por eso hemos pedido al Gobierno que no pase lo que en el actual plan, que se rechazó por Castilla León. Si se rechaza es que era malo, si se aprueba es que bueno. Eso le pedimos, que se apruebe porque sea bueno, porque haya diálogo”, matizó.

Avances del lobo

Tras la aprobación en septiembre de 2021 de una orden que Donaciano Dujo calificó de “ideológica, prepotente y soberbia” de la entonces ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, actual comisaria de la Unión Europea, para la inclusión del lobo en el Lespre al norte del Duero, “aumentó la población de lobos, que se trasladaron también al sur y ahora esta zona esta que tiene los mayores ataques de los últimos años”.

La iniciativa aprobada la pasada semana en el Parlamento español para sacar al lobo del Lespre al norte del Duero, combinada con los cambios normativos a nivel europeo permitirán a las comunidades autónomas retomar la gestión de su población, “atendiendo a las peculiaridades del territorio y a los daños que provoca”.

“El lobo tiene su espacio, no está en peligro de extinción. Castilla y León es tremendamente grande. Tiene oportunidad para estar en aquellos territorios donde no provoca daños, pero en las zonas donde hay ganadería extensiva, bien se sabe que el lobo no es compatible”, zanjó.