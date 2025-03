Castilla y León estrena su nuevo sistema de precinto digital de caza mayor: este es su funcionamiento

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) ha hecho pública la Orden con la que se regula el sistema de control telemático de las capturas en cotos de caza de la Comunidad para el traslado de las piezas o de sus partes con la que se pone en marcha el precinto digital de caza mayor que arrancará el 1 de abril.

Este sistema consta de dos sistemas de acceso. Uno por la aplicación para titulares cinegéticos, disponible en este enlace, y otra aplicación para cazadores denominada CAPTURCYL, disponible en la Store y Google Play para dispositivos móviles de Android e iOS.

Este nuevo sistema se pone en marcha en base a lo que establecía la actual Ley de Caza de Castilla y León, aprobada en 2021, que tiene como objetivo facilitar la gestión administrativa a los cazadores y titulares cinegéticos.

La Consejería, en colaboración y con la sugerencia de la Federación de Caza de Castilla y León, ha decidido dar la posibilidad al titular del coto de caza de escoger entre el precinto digital a través de la app móvil o el precinto en papel que deberá rellenar el cazador una vez abata a la pieza.

En cuanto a esta última opción, el cazador deberá transmitírselo al titular del coto para que la incluya manualmente en la aplicación. No obstante, el uso de la app en el móvil incorpora automáticamente los datos de la captura en la aplicación web.

En sendos casos está garantizada la trazabilidad de la caza y, por ende, su legalidad ante los agentes medioambientales, celadores de medio ambiente de la Junta o agentes de la Guardia Civil.

El sistema ofrece que el titular cinegético del coto opte por uno u otro modelo de precintado, es decir, si los cazadores de su coto usarán la aplicación móvil o el formato papel.

Además, la Junta ofrece a los titulares cinegéticos una intuitiva y sencilla aplicación web donde gestionar con rapidez y facilidad todas las autorizaciones, cupos, cazadores, fechas y avisos. Dicha herramienta recogerá automáticamente los datos de las capturas registradas por los cazadores que usen CAPTURCYL desde su móvil.

Sin embargo, si el cazador hace uso del precinto en formato papel, el titular del coto deberán introducir en la aplicación los datos del cazador y de la pieza abatida, en un periodo máximo de 7 días desde la captura.

Entre las ventajas para el titular cinegético con esta aplicación está la inmediatez para contar con los precintos asignados a su plan al comienzo de la temporada, sin ser necesario desplazarse al Servicio Territorial para recogerlos físicamente o esperar a que sean entregados por mensajería.

También la facilidad para gestionar los precintos y distribuirlos entre los cazadores. La aplicación permite que el titular, en cualquier momento, pueda asignar precintos a cualquier cazador, independientemente donde esté, de manera instantánea.

Evita desplazamientos, gastos en gestoría o mensajería para hacer llegar los precintos al cazador. También mejora el seguimiento de las capturas y el sistema de control telemático permite que el titular conozca en tiempo real la situación de las capturas de caza mayor y el cumplimiento de los cupos de su plan cinegético.

Los cazadores que usen la app en su móvil contarán con una herramienta fácil y sencilla, para cuyo acceso no se necesita ni correo electrónico ni certificado digital. En dos sencillos pasos precintarán digitalmente la pieza abatida y se creará automáticamente un código QR, que es el justificante de la legalidad de la captura.

La app no geolocaliza al cazador, solo cuando se abate la pieza y se usa el precinto digital, se localizará ese lugar. El usuario no deberá preocuparse frente a la falta de cobertura, ya que la app no necesita dispone de ella en el momento de registrar la captura.

El cazador encontrará ventajas como disponer de las autorizaciones digitales de manera automática, evitar las pérdidas y extravíos de ocurrían con los precintos físicos y compartir los digitales entre los socios o compañeros del coto. También les dota de seguridad jurídica y asegura la trazabilidad.

El control telemático de las capturas se ha acordado que sea progresivo para que no suponga dejar fuera a aquellos cazadores que no puedan usar la aplicación. Por eso, existe un sistema alternativo en el que el titular, bajo su decisión y responsabilidad, podrá asignar autorizaciones en formato papel a aquellos cazadores que determine.

El titular del terreno solo podrá emitir una autorización por cada pieza del cupo contemplado en el plan cinegético. En este sentido, el cazador tendrá que llevar tantas autorizaciones en papel como piezas tenga autorizadas.

Efectuada la captura de la pieza, el cazador deberá rellenar a mano la fecha y declarar responsablemente que lo ha comunicado al titular cinegético, quien dispondrá de 7 días para su grabación en la aplicación para titulares.