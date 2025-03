Castilla y León sufre un incremento "desmesurado" de ataques y muertes por el lobo: "Queremos recuperar su gestión"

Juan Carlos Suárez-Quiñones, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, ha presentado en la mañana de este martes, 11 de marzo, un informe con los daños a la ganadería causados por el lobo en 2024. Todo después de reunirse con las opas para ofrecerles estos resultados.

Una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por José Ángel Arranz, director general de Patrimonio y Política Forestal de la Junta, y por Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León y por Jesús Manuel González Palacín, coordinador regional de UCCL y Aurelio González secretario general de UPA-COAG.

“Antes del año 2021 la normativa sí que permitía la gestión del lobo al norte del Duero. Así lo hacíamos. En septiembre de ese año cambió el criterio con una orden ministerial que está recurrido en la Audiencia Nacional que sigue sin respuesta y que dejó a toda la Comunidad sin gestión. Con esta medida del Gobierno no hemos podido extraer ninguno desde ese 2021”, ha defendido Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha achacado a esta medida del Gobierno el incremento de los ataques de lobo durante los últimos años y las cabezas de ganado muertas que ha vuelto a aumentar en este año 2024.

Nuestra Comunidad ha registrado, según los datos aportados, un total de 3.973 ataques de lobo en el año 2024 registrando un incremento del 11% con respecto a 2023 cuando se contabilizaron un total de 3566.

“Desde el año 2022 al 2024 se ha registrado un incremento de ataques de lobo del 23% y si comparamos del 2021 al pasado año de un 47%”, ha asegurado Juan Carlos Suárez Quiñones.

En cuanto al número de cabezas de ganado muertas por estos ataques, en 2024 se registraron un total de 5.985 por los 5.567 de 2023, con un incremento del 8%. Hay un incremento de muertes, con respecto al 2021 del 39%, como se ha señalado.

“El incremento se registra, sobre todo, al norte del río Duero, donde antes la Junta de Castilla y León gestionaba. Hay una relación directa entre el incremento desmesurado de ataques a cabezas de ganado en Castilla y León y el cambio de normativa. Queremos que el lobo sea gestionable en su totalidad en nuestra Comunidad”, ha señalado el consejero.

, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León Fotografía: Miriam Chacón / ICAL

José Ángel Arranz, director general de Patrimonio y Política Forestal de la Junta, ha señalado que el “25% de las reses muertas, un total de 1.525 se registran en Ávila”, en Zamora “un 19% con un total de 1.108” en Segovia se han registrado “868 muertes, un 15%” y ha destacado el incremento en Burgos, donde se han “multiplicado por ocho las muertes desde 2021”.

En cuanto al número de manadas de lobos se ha pasado de las 179 entre 2012-13 y 193 entre 2022 y 2023.

Ayudas ante estos ataques

“En la reunión también hemos tratado el tema de que el Gobierno no reacciona y debe hacerlo para mejorar. Queremos que el lobo sea gestionable en toda la Comunidad”, ha apuntado Juan Carlos Suárez Quiñones.

Ha hablado también de que el Gobierno “no ha cumplido” con su “compromiso” de financiar los daños producidos en las cabañas ganaderas indicando que la Junta ha pagado, en 2024 “indemnizaciones por valor de 4,8 millones” a los afectados.

Además, en próximas reuniones ha asegurado que se va a tratar con las organizaciones agrarias de “incrementar el valor de las ayudas” atendiendo a “el aumento del precio del ganado”.

“Las organizaciones agrarias trasladarán las propuestas y nosotros haremos lo que tengamos que hacer para contar con un compromiso total y absoluto”, ha añadido el consejero.

Piden al Gobierno recuperar la gestión del lobo

“Hemos hablado de que el Gobierno de España no reacciona. Queremos que el lobo sea gestionable, de nuevo, en toda la Comunidad”, ha afirmado Juan Carlos Suárez Quiñones que ha vuelto a recordar que “se acordó el 6 de diciembre de 2024” en Europa un “régimen total de protección simple al lobo”.

“El 7 de marzo, la Comisión Europea ha presentado su propuesta al Parlamento y al Consejo para su tramitación para que el lobo tenga una protección simple. La directiva podría estar lista en el último trimestre de 2025”, ha afirmado el consejero.

Sin embargo, Juan Carlos Suárez Quiñones ha añadido que “cada nación elegirá la protección que le da” y que “no tendrá aplicación práctica en nuestro país”.

Quiñones ha apostado por lograr que en las Cortes Nacionales “se tramite una Ley sobre Desperdicio Agroalimentario para que el lobo sea gestionable en las Comunidades Autónomas”.

También ha apostado por una moción en el Senado para “cambiar el estatus en el Senado” con un ojo puesto en la sentencia de la Audiencia Nacional que “podría anular la Orden Ministerial de septiembre de 2021” aunque cabría recurso y la cosa se dilataría en el tiempo.

“Pedimos que el Gobierno recapacite. Que vea el incremento de daños, de manadas de lobos. Que no se quede en una isla al margen de Europa y que derogue la Orden Ministerial. No admitimos que sea o el lobo o los ganaderos. Queremos que el lobo exista pero que no termine con la ganadería extensiva”, ha finalizado Quiñones.

“Los datos asustan”

“Los datos asustan. Detrás de los 6.000 animales que mata el lobo hay ganaderos que ven truncado su esfuerzo y trabajo. Nadie quiere erradicar el lobo, pero sí controlar la gestión para no provocar daños masivos a los ganaderos”, ha asegurado Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León.

Ha señalado que desde su organización agraria van a “apoyar a la Consejería todas las acciones legales para volver a la situación anterior” porque el Gobierno “no puede decir que no hay datos” y que “Europa le prohíbe la gestión por comunidades”.

“La Unión Europea da pasos para el control del lobo. Es urgente que el Gobierno cambie la situación. Que el Congreso y el Senado se pongan al lado de los ganaderos y haya presión”, ha añadido Dujo.

También ha pedido “apoyo político” y ha hecho un llamamiento al Ministerio para la Transición Ecológica para “convocar a las Comunidades Autónomas y a las opas para llegar a un consenso ante la lacra de los ataques de lobo”.

“Pone en jaque a la ganadería extensiva”

Jesús Manuel González Palacín, coordinador regional de UCCL, ha afirmado que “la presión del lobo es absolutamente insoportable” y que “año tras año tiene unas consecuencias dramáticas para la ganadería”.

“Mirando a la directiva europea, Europa se ha dado cuenta de que la sobreprotección del lobo tiene consecuencias dramáticas para ganaderos y medio ambiente. El Ministerio de Transición Ecológica va en dirección contraria”, ha afirmado Palacín.

El de UCCL ha llamado al ministerio a “dialogar y hacer un control del lobo” porque “pone en jaque a la ganadería extensiva”.

Que el ministerio haga caso a Europa

Lo mismo ha pedido Aurelio González, secretario general de UPA-COAG, que ha afirmado que “no puede ser que se cierren explotaciones” y que “peligren más los ganaderos que los lobos”.

“El cambio de postura en Europa también debe darse en España. No puede ser que se acojan a unas normativas europeas y no a otras. El Ministerio de Transición Ecológica debe adecuarse a la normativa europea para la gestión del lobo”, ha finalizado.